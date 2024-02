Rudolf Biermann: Keď Rytmus povedal niečo mimo, skorigoval som ho. Obsadiť Cinkotu do roly kukláča bol môj nápad (Rozhovor)

Režisér a producent priblížil, ako to vyzeralo počas nakrúcania novej slovenskej kriminálky Vojna policajtov.

Vyštudoval právo, vlastní spoločnosť In Film a produkoval tie najzásadnejšie diela Martina Šulíka ako Neha, Záhrada, Všetko, čo mám rád alebo klasiku Dušana Rapoša Fontána pre Zuzanu 2. V roku 2020 si vyskúšal prvýkrát réžiu s Marianou Čengel Solčanskou pri úspešnom politickom trileri Sviňa, no zistil, že lepšie je sedieť na stoličke s nápisom „director“ sám.

Rudolf Biermann (65) adaptoval knihu Hnev od Arpáda Soltésza a výsledok si môžeš momentálne pozrieť v kine. Jeho debutový drsný, autentický triler zasadený do búrlivých 90. rokov s názvom Vojna policajtov milo prekvapil slovenské publikum a ihneď získal pozitívne recenzie.

Čo však predchádzalo finálnemu produktu, ako to vyzeralo na pľaci a ako sa mu spolupracovalo s hereckými elitami známymi z SND či celebritou Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským? To všetko sme prebrali v osobnom rozhovore.



Rudolf Biermann s Alexandrom Bártom počas nakrúcania filmu Vojna policajtov. Zdroj: CinemArt SK

Film Vojna policajtov je už takmer mesiac v kinách, aké máte odozvy?Veľmi dobré, som milo prekvapený. Nepoužívam síce sociálne siete, ale sprostredkovane dostávam informácie, že ľudí to zaujalo a píšu si o tom najmä pozitívne veci. Sú, samozrejme, aj nejaké výhrady, ale pozitívne reakcie prevládajú a máme aj slušnú návštevnosť.

Dlhé roky ste ako producent spolupracovali s režisérom Martinom Šulíkom. Videl som ho na bratislavskej premiére, čo povedal na vaše režijné zručnosti?Povedal, že možno by sa z toho dalo ešte niečo vystrihnúť, ale to mi vraj asi hovorí každý. Mám teda dve rôzne reakcie od strihačov a kamarátov. Tých, ktorí by najradšej z filmu niečo vystrihli, nazývam strihačmi, a ďalší, ktorí hovoria, že to je dobré tak, ako to je, sú kamaráti. (smiech)

Na rozdiel od filmu Sviňa ste už tento film režírovali sám. Prečo ste sa tak rozhodli? Bol to dlhšie váš zámer?To by som nepovedal. Keď som si réžiu vyskúšal, pochopil som, že dvom ľuďom sa na pľaci robí ťažšie. Vždy musí priamo na mieste riadiť veci len jeden človek.

Predpokladám, že každý má asi svoju víziu...Je to dennodenný kompromis takmer pri všetkom. Povedal som si, že bude lepšie prevziať zodpovednosť za finálne dielo sám a tým robiť aj finálne rozhodnutia.

Mali ste preto väčší stres alebo ste boli, naopak, pokojnejší?Dva týždne pred nakrúcaním som mal najväčší stres. Po prvom zábere som bol už pokojnejší a odhodlaný dokončiť to. Bol to však rozhodne obrovský adrenalín. Chcel som to urobiť tak, ako som sľúbil. To ma hnalo vpred. Musel som sa však pritom zmestiť do rozpočtu a času, ktorý bol na točenie stanovený.

Zdroj: CinemArt SK

Vojna policajtov trvá až dve a pol hodiny, čo je na slovenský film celkom netradičné. Predpokladám, že byť v pozícii režiséra aj producenta je oveľa slobodnejšie, keďže keby bol býval producentom niekto iný, asi by s tou dĺžkou bol mohol mať problém. Mýlim sa?Vo všeobecnosti sa nemýlite, záleží však na konkrétnom prípade. Všetci moji producentskí kolegovia od začiatku vedeli, že máme dlhý scenár. Keď strihač zostrihal prvú verziu, ktorá bola viac-menej v súlade so scenárom, mala tri a pol hodiny. A to sme ešte niektoré zábery nestihli natočiť.

To znamená, že hodina čistého času šla ešte preč.Áno, potom ide už len o rozhodnutia, čo dať von. Desať percent je čisto o strihu, deväťdesiat percent o dramaturgii. To, čo sme nakoniec dali preč, sme vystrihli dobrovoľne po vypočutí všetkých pripomienok a nápadov.

Je možné, že niekedy uvidíme v kine aj tú hrubú triapolhodinovú verziu ako takzvaný director’s cut?Uvidíte v televízii štvordielnu minisériu, kde bude vlastne všetko. Mala byť pôvodne trojdielna, pretože sme vedeli, že film bude dlhý. Keďže sme však mali fakt veľa materiálu, tak sme televízii navrhli, že spravíme ešte jeden diel navyše, a súhlasili. Pre televíziu to je predsa len lepšie. Minisériu odvysiela Jojka a licenciu kúpila aj Česká televízia.