Takmer dvojmetrová modelka tvorí na Onlyfanse s celou rodinou. Erotickými fotkami zarába s matkou a bratmi milióny

Ľudia ich kritizujú, že ich tvorba už hraničí s incestom.

Americká influencerka Marie Temara sa na Instagrame, kde má vyše 1,8 milióna sledovateľov, zviditeľnila predovšetkým vďaka nezvyčajnej výške. Meria totiž okolo 190 centimetrov (v niektorých videách uvádza, že má 189 cm, v iných zas 190 či inokedy až 192 cm). Modelka z Miami sa živí tým, že na Onlyfanse ukazuje svoje dlhé nohy.

„Všetky oči sú na mne, kedysi som to vnímala ako čosi negatívne, dnes to beriem pozitívne. Na Onlyfanse sa mi mimoriadne darí, pretože ľudia majú fetiš na gigantizmus. Chcú, aby som dvíhala malých mužíkov a prezliekala sa do šialených kostýmov,“ vysvetlila v rozhovore pre South West News Service.

Nie je však jediným vysokým členom v ich rodine. Jej bratia merajú podľa zverejnených videí vyše 230 centimetrov a jej matka údajne meria až 226 centimetrov. Tým sa však stala terčom kritiky mnohých pozorných ľudí, ktorí ozrejmili, že je to nemožné, keďže podľa Guinessovej knihy rekordov má najvyššia žena 215 centimetrov a pochádza z Turecka.

Ostatní si myslia, že sú zvrátení

Celá Temarina rodina je aktívna na sociálnych sieťach. Marie spolu s bratmi si na Onlyfanse privyrábajú erotickými fotkami. Jej matka zase zarába tým, že zverejňuje fotografie svojich nôh.

Po novom je na platforme aktívny aj otec, ktorý v rodine vyniká, naopak, tým, že meria „len“ 190 centimetrov, informuje portál Antiyoutuber.cz. Ich kontroverzná kariéra pohoršila ich blízkych a dokonca aj fanúšikov. „Toto už hraničí s nejakým incestom. Vy fakt nie ste normálni,“ píšu používatelia na sociálnej sieti.

Temara spomína na to, ako s ňou po tom, čo začala tvoriť erotický obsah, prerušilo kontakt mnoho z jej blízkych priateľov. Rodina sa jej však neotočila chrbtom. „Moja rodina bola tá, ktorá povedala: ‚Sme na sto percent s tebou, bez ohľadu na to, čo chceš. So svojím životom si rob, čo chceš.‘ Takže ma podporujú od prvého dňa,“ priznala. Spoločne tak len na Onlyfanse zarobia mesačne vyše 740-tisíc eur.

