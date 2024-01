Takto dopadol FABRIQ 4: Nešťastný večer pre SFG, zranený Patrik Križan a súboj postojárov s nečakaným finišom

Z 11 zápasov bolo 6 ukončených pred časovým limitom. Kto boli koneční víťazi?

Nový kalendárny rok na domácej bojovej scéne odštartoval turnaj z dielne FABRIQ MMA. Štvrtou zastávkou slovenskej organizácie bola Nitra, kde sa vo vypredanej Mestskej športovej hale pod Zoborom odohralo 11 zápasov.

Atmosféru rozprúdil hlavný zápas amatérskej časti karty. Domáci miláčik, Erik Dang si zmeral sily s novým talentom Samirom Smaalim. Pomerne vyrovnanú bitku pre seba napokon uchmatol Erik, a tak súperovi ukončil víťaznú šnúru. Túto konfrontáciu označili fanúšikovia ako TIGER ZÁPAS VEČERA, vďaka čomu si bojovníci odniesli odmenu vo výške 1 000 EUR.

„Už nástup som si užil ako nikdy predtým. Svoje meno som počul viac ako Samirove, čo ma úprimne prekvapilo, keďže som bol outsider. Nitra ma ale milo prekvapila, za čo som rád,“ hovoril so spokojnosťou v hlase Erik Dang.

Rola papierového favorita však patrila jeho súperovi. Samir Smaali je jeden z najväčších prospektov scény. Do súboja navyše nastupoval povzbudený úctyhodnou víťaznou šnúrou.

„Každý čakal, že ako zemiar s fialovým opaskom ho budem hádzať na zem. Chceli sme však niečo ukázať aj v postoji. Aj keď nie celý zápas,“ ohliadol sa za svojím výkonom a samotným zápasom zástupca domáceho gymu MMA & BJJ Nitra.

Šťastie však neprialo trnavskému Spartakus Fight Gym. Klub z malého Ríma vyslal do akcie 7 svojich zástupcov, no so zdvihnutou rukou odchádzal iba Ján Švagerko. Patrik Križan utrpel pri profesionálnej premiére nepríjemné zranenie. V úvode druhého kola mu pri údere vyskočilo rameno a nemohol pokračovať v boji. Na víťazný míľnik nesiahol pri rovnakej príležitosti ani jeho talentovaný kolega Filip Linek.

O status neporaziteľnosti prišiel Stevan Nikolič. Vôbec prvým premožiteľom na tunajšom území udomácneného Srba sa stal český reprezentant Jan Stanovský. So štvrtou prehrou v rade sa musí zmieriť Denis Gondžala. Duel proti Krisztiánovi Simonovi uprostred tretieho kola nečakane odklepal.

„Cítil som to tak. Asi sa pôjdem pozrieť na jeden röntgen, či je všetko v poriadku. Nastúpil som pripravený, ale pred zhruba dvoma mesiacmi som bol zoperovaný. Mal som pneumotorax a problémy so zápästím,“ ozrejmil Denis Gondžala nie stopercentný zdravotný stav na tlačovej konferencii.

Predzvesťou ostrej pästnej výmeny bol súboj medzi Róbertom Kokym a Viktorom Conortom. Stret mužov, ktorých doménou je najmä postoj, sa však prekvapivo skončil rýchlou submisiou. „Je to moja prvá výhra týmto spôsobom, o to viac si to cením. Ani medzi amatérmi som žiadnu nemal. Veľmi sa teším,“ konštatoval Róbert Koky.

O hlavný zápas večera sa postarali Marek Bartl a Tayo Odunjo. Český rodák bol blízko ukončenia, keď konkurentovi nasadil hlboký armbar, ale dotiahnuť ho do konca sa mu napokon nepodarilo. Od tohto momentu prevzal opraty do svojich rúk Brit a napokon sa tešil z triumfu po jednomyseľnom rozhodnutí na body.

VÝSLEDKY FABRIQ 4: NITRA

AMATÉRI:

Ján Švagerko – Viktor Kováč (0:35, 2. kolo, submisia)

Róbert Guth – Dominik Cseh (1:12, 1. kolo, KO/TKO)

Mário Brezovský – Lukáš Soroka (jednomyseľné rozhodnutie)

Samir Smaali – Erik Dang (jednomyseľné rozhodnutie)

PROFI:

Patrik Križan – Dominik Podzemský (0:22, 2. kolo, KO/TKO)

Stevan Nikolič – Jan Stanovský (4:50, 1. kolo, submisia)

Filip Linek – Thomas Redento (jednomyseľné rozhodnutie)

Denis Gondžala – Krisztián Simon (3. kolo, submisia)

Tomáš Cigánik – Radoslav Lachký (rozhodnutie na body – underground pravidlá)

Róbert Koky – Viktor Conorto (1. kolo, submisia)

Marek Bartl – Tayo Odunjo (jednomyseľné rozhodnutie)

Najbližšou zastávkou organizácie FABRIQ MMA budú Nové Zámky v sobotu 15. júna 2024. Hlavnou tvárou tohto podujatia by mal byť František Fodor, skúsený veterán OKTAGON MMA a obľúbenec domáceho publika.