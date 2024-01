V Las Vegas padol rekordný počet mladomanželov. Prilákal ich tento výnimočný dátum

Špeciálny svadobný balíček v tento deň stál 2 024 dolárov.

Dátum 31. 12. 2023 považuje svadobný priemysel v Las Vegas za špeciálny. Je to tak vďaka sérii čísel 1-2-3-1-2-3, v USA sa dátum v skrátenom formáte zapisuje ako 12/31/23.

Tento deň sa stal doteraz pravdepodobne najrušnejším svadobným dňom v tomto meste, informuje TASR podľa agentúry AP.

Špeciálny dátum navyše pripadol na deň celosvetovo známy oslavami. „Je to dvojitý zásah. Dni, keď nastanú takéto špeciálne dátumy, sú vždy veľmi populárne. Ale spojte to aj so Silvestrom a je to parádička,“ povedala Melody Willisová Williamsová, prezidentka svadobnej agentúry Vegas Weddings.

Priemerný počet sobášov na Silvestra v Las Vegas sa od roku 2018 pohybuje medzi číslom 450 až 550, uviedol denník Las Vegas Review-Journal. Najnovšie oficiálne údaje za 31. decembra 2023 ešte neboli zverejnené.

Doterajší sobášny rekord v Las Vegas bol 7. júla 2007 (07. 07. 07) – bolo ich 4 492. Až 3 125 párov sa sobášilo 11. novembra 2011 (11. 11. 11). Vyplýva to z údajov okresného úradu Clark v štáte Nevada.

Zdroj: Google/Wikimedia Commons



Svadbu na tohtoročný Silvester si na viacerých miestach rezervovali mladomanželia dlho vopred, tvrdí Vegas Weddings. Päť párov presne na polnoc, aby ich slávnostný súhlas sprevádzali novoročné ohňostroje. Takýto špeciálny svadobný balíček ich stál 2 024 dolárov.

Mladomanželia si takýto dátum vyberajú nielen preto, že sa dá ľahko zapamätať. „Myslím si, že oslava, ktorá má skupinovú dynamiku, je naozaj príťažlivá. Ich vlastnú skúsenosť zo sobáša zlepšuje, keď sú všetci v rade, vydávajú a ženia sa a sú nadšení z toho, že sú zamilovaní,“ povedal úradníčka v okrese Clark Lynn Marie Goyová.

Najbližší svadobne zaujímavý dátum bude 29. február 2024 – 29. február sa opakuje raz za štyri roky – a po ňom 24. apríl 2024 (04. 24. 24). Matrika v okrese Clark vydáva približne 80 000 sobášnych listov ročne, čo z nej robí najrušnejšiu kanceláriu tohto druhu.

Hranicu päť miliónov tam prekročili vo februári 2022, pričom rekordný bol rok 2016, keď bolo vydaných 81 325 sobášnych listov. Las Vegas získalo podľa miestnej tlače titul svadobné hlavné mesto sveta vďaka článku v novinách London Daily Herald v roku 1953.

V ňom túto rozvíjajúcu sa turistickú destináciu okrem takéhoto názvu charakterizovali aj vetou: „Za 9 libier poskytnú nielen organovú hudbu a svedkov, ale aj orchidey pre nevestu a fotografa, ktorý pošle snímky do spoločenskej rubriky novín vášho rodného mesta.“