Rodina Kevina zo Sám doma musela byť nechutne bohatá. Astronomická cena domu ťa prekvapí

Ukázalo sa, že McAllisterovci museli patriť medzi jedno percento najbohatších obyvateľov USA.

„To je ono, Marv,“ hovorí jeden zo zlodejov, Harry, a nahlas premýšľa o drahých veciach, ktoré sa musia nachádzať vo vnútri. Prečo si vybrali práve tento dom? Na to odpovedal deník New York Times, ktorý sa na to opýtal odborníkov z Federálneho rezervného systému. Ukázalo sa, že McAllisterovci museli patriť medzi jedno percento najbohatších obyvateľov USA.

Zdroj: Airbnb

Poukazuje na to práve hodnota ich domu. Ten sa vo filme nacháza na Lincoln Avenue na chicagskom predmestí Winnetka, ktoré je jednou z najbohatších komunít v krajine, informuje Deadline. Minulý rok by takýto dom stál podľa odhadom takmer dva a pol milióna dolárov. Podľa odborníkov si takýto dom v roku 1990 mohli kúpiť len ľudia s príjmom domácnosti 305-tisíc dolárov ročne (275-tisíc eur) a v roku 2022 ľudia s príjmom 665-tisíc dolárov ročne (600-tisíc eur), uvádza server Complex.

Film sa odohráva v roku 1990 a zobrazuje rodinu McCallisterovcov, ktorá sa pripravuje na bohatú dovolenku. Kvôli hektickým prípravám však doma zabudne osemročného syna Kevina. Ich dom prepadnú dvaja lupiči, ktorým musí Kevin čeliť sám a brániť svoj domov. Táto vianočná komédia je už viac ako 30 rokov neoddeliteľnou súčasťou každých Vianoc.