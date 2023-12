Kontroverzný influencer Peter „Kobra“ Kuťka ohlásil kandidatúru na prezidenta. Zbiera podpisy, toto sľubuje voličom

Medzi jeho sľubmi má vítanie zahraničných návštev slivovicou, zrušenie covidu či zlacnenie privátov.

Peter Kuťka alias Kobra, ktorý sám seba na sociálnych sieťach tituluje ako kráľa privátov a milovníka dobrej vodky, ohlásil kandidatúru v slovenských prezidentských voľbách 2024. Kontroverzný influencer, ktorého preslávila hláška „čistá fantázia“, to ohlásil na Instagrame.

Aktuálne žiada svojich fanúšikov, ktorí žijú na Slovensku a majú viac ako 18 rokov, aby mu podpísali petičné hárky. Potrebuje minimálne 15 000 podpisov. Spoločne s kandidatúrou zverejnil aj merch so sloganmi ako „Make Slovensko ČISTÁ FANTÁZIA Again!“ či „#kutka2024“ a „#kutkanahrad“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Peter Kutka (@peter.kutka)

Voličom sľubuje, že zahraničné návštevy bude vítať slivovicou, zruší covid, zlacní priváty, na oficiálne stretnutia bude chodiť peši, nebude toľko piť a bude hájiť záujmy Slovenska. Medzi faktmi o ňom spomína napríklad to, že mal pohlavný styk s 36 ženami, fandí futbalovému klubu Manchester United, vie naspamäť všetky meniny v kalendári a pravidelne pije alkohol už 10 rokov.

Kuťkove sľuby a fakty o ňom na jeho webe. Zdroj: prezidentkutka.sk

44-ročný influencer, ktorý je podľa vlastných slov aktuálne na úrade práce, získal za necelých 14 hodín od ohlásenia kandidatúry na instagramovom príspevku takmer 19-tisíc lajkov. Fanúšikov na sociálnej sieti ubezpečuje, že to myslí seriózne. „Nerobím si srandu. Žijeme v demokratickej krajine, každý môže skúsiť kandidovať,“ napísal.

„Nebol by som zlý prezident. Ja som dobrý človek, len občas pijem a mal som rád k*ndy, ale teraz už mám svoju kočku, ktorej budem verný a mám ju veľmi rád. Zajtra ma príde navštíviť, teším sa na ňu,“ dodal v príbehu. Kuťka mal nedávno MMA zápas pod taktovkou českej kontroverznej organizácie Clash of the Stars zameranej na bojové športy a známej pre bizarné zápasy influencerov, tiktokerov, pornoherečiek či hudobníkov, ale aj hendikepovaných ľudí. Nad súperom Lukášom „Huhu“ Procházkom vyhral hneď v prvom kole.