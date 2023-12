Slovenskí milionári prezradili, do čoho sa oplatí investovať. Nehnuteľnostiam veria menej

Týmito investíciami slovenskí milionári očakávajú nárast majetku.

Slovenskí milionári očakávajú zaujímavé zhodnotenie majetku. Okrem investícií do súkromného kapitálu (22 %) sa dolárovým milionárom pozdávajú aj investície do akcií zahraničných firiem (43 %) a investovanie do korporátnych dlhopisov (25 %).

Investíciám do nehnuteľností veria menej. Informácie vyplývajú z prieskumu medzi dolárovými milionármi na Slovensku a v Česku J&T Banky Wealth report.

62 % dolárových milionárov v prieskume uviedlo, že ich majetok v tomto čase narástol. „Ich bohatstvo sa vyvíjalo lepšie ako v roku 2022, keďže odznievajú rôzne protivetry, ktoré brzdili ich rast,“ uviedol Pánis a dodal: „Zároveň vidíme pomerne výrazný odraz akciových trhov a dlhopisových investícií, preto dve tretiny slovenských milionárov povedali, že za posledných 12 mesiacov zbohatli.“

Zdroj: Pixabay.com

Až dve tretiny spomínaných milionárov očakávajú nárast svojho majetku, okrem toho vnímajú aj aktuálnu situáciu na Slovensku, no za najväčší problém neoznačili infláciu, ale nestabilitu politickej scény a stav nášho zdravotníctva.

„Za najpálčivejšie problémy Slovenska považujú dolároví milionári stav zdravotníctva, politickú neistotu a absenciu nejakej politickej vízie, ktorá by posunula Slovensko do 21. storočia a ktorá by zlepšila život na Slovensku,“ hovorí Pánis. Milionári cítia potrebu reforiem a nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií.