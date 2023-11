VIDEO: Socha Panny Márie vyronila slzy. Podľa veriacich ide o znamenie z neba, odborníci však na to majú vysvetlenie

Miestni hovoria o Božom zázraku. Odborníci však na to majú vlastný názor.

Po sociálnych sieťach kolujú viaceré zábery z jedného z mexických kostolov, na ktorých soche za sklenenou vitrínou stekajú po lícach kvapky sĺz. Veriaci sú presvedčení o tom, že ide o zázrak, uvádza portál New York Post.

Niektorí miestni tvrdia, že socha Sedembolestnej Panny Márie plakala preto, lebo hlavné mesto štátu Colima v Mexiku bolo v roku 2022 vyhlásené za najnásilnejšie mesto sveta. V októbri štát zaznamenal 702 úmyselných vrážd.

Real-life 'miracle' as Virgin Mary statue is filmed crying in Mexico https://t.co/C7uUAG6m0c pic.twitter.com/SddEloekCZ — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 15, 2023

„Podobne, ako keď plačeme my a naše oči sčervenajú, to isté sa stalo so sochou,“ opísal situáciu svedok udalosti Víktor Rames. Ľudia sa začali k soche modliť, aby im dala mier, ale aj celému svetu.

Ozvali sa však aj skeptici, ktorí tomu príliš neveria. Medzi nimi aj taliansky profesor chémie Luigi Garlaschelli, ktorý pripisuje schopnosť sochy absorbovať vlhkosť pre jej pórovitosť. Tvrdí, že socha, akou je táto, musí byť pokrytá vodoodolnou vrstvou. Ak by sa však ochranná vrstva poškriabala pri očiach, absorbovaná voda by vytiekla von, čím by mohla vzniknúť ilúzia, že socha plače.