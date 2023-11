Z Bratislavy rovno do exotiky. Letisko pridalo novú priamu linku do destinácie, ktorú Slováci milujú

Antalya je známa napríklad jednou z najkrajších pláží sveta, ktorá údajne uchvátila aj Kleopatru.

Bratislavské letisko M. R. Štefánika zavedie od mája 2024 nové pravidelné letecké spojenie priamo do srdca Tureckej riviéry – do Slovákmi milovanej Antalye. Priama letná linka do takzvaného hlavného mesta turizmu poteší obľúbencov histórie, nočného života aj pekných pláží.

Novú leteckú linku bude prevádzkovať turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines. Cestovatelia si tak okrem charterových spojení do Turecka už môžu zadovážiť dovolenku v tomto letovisku aj individuálne, informovala v sobotu hovorkyňa letiska Veronika Tóthová.

Zdroj: unsplash/zamedyanskiy

Nová priama linka začne lietať od 18. mája 2024, a to dvakrát týždenne, v stredu a sobotu. Pôjde tak už o druhé pravidelné letecké spojenie do Turecka. Z Bratislavy sa celoročne lieta do tureckého letoviska Dalaman, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair.

Letenky do tureckej Antalye sú už v predaji. Priame letné spojenie do Antalye by malo predbežne fungovať do októbra 2024.