VIDEO: Najskôr podanie rúk a potom hlavička do nosa. Tréner po dueli napadol zápasníka, ten skončil v nemocnici

Mužovi z Dagestanu v sekunde doslova „preplo“.

Ako informuje portál MMA Fanatik, na turnaji Hardcore MMA 75 v Rusku sa strhla hromadná bitka po tom, ako jeden z trénerov napadol zápasníka krátko po súboji. Išlo o príkladnú ukážku nešportového správania.

Incident sa odohral po dueli Magomeda Akaeva a Shamila Magomedova. Zápas bol ukončený po tom, čo Magomedov adresoval svojmu súperovi nepovolený úder. Tento verdikt sa príliš nepáčil jeho trénerovi, ktorý si však napadnutie víťaza zápasu rafinovane naplánoval a zamaskoval ho.



Za zápasníkom šiel najprv pokojne a podal mu ruku. V sekunde mu však uštedril tvrdú hlavičku priamo do nosa. Absolútne nikto vrátane napadnutého zápasníka to však nečakal a nastal čistý chaos.

Strhla sa bitka oboch tímov a do klietky museli nabehnúť maskovaní ochrankári, aby upokojili situáciu. Akaev nakoniec musel so zlomeným nosom odísť do nemocnice.