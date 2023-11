Spoznaj najlepšie modely tenisiek do 100 eur z aktuálnej sezóny. Toto je veľa muziky za málo peňazí

Doplň svoju zbierku o atraktívne siluety športovej obuvi za férové ceny.

Správny výber obuvi je základom každého dobrého outfitu. V spolupráci s online obchodom Queens ti uľahčíme rozhodovanie a ukážeme ti 10 najzaujímavejších párov tenisiek s cenou do 100 eur. Zoznam obsahuje klasiky od značiek Adidas, Nike, Reebok, Asics či Vans, ktoré skvelo doplnia tvoje každodenné outfity.

Adidas Response CL – 119 € 96 €

Obľúbený model tenisiek interpreta Bad Bunnyho môžeš získať za menej ako 100 eur, a to vďaka zľave vo výške 20 % v online obchode Queens. Modelový rad Adidas Response CL je inšpirovaný trailovými bežeckými modelmi, pričom stojí na ľahkej medzipodrážke a zvršok je zahalený do kombinácie syntetických tkanín, kože a sieťoviny.

Adidas Originals Rivalry 86 Low – 119 € 96 €

Model Adidas Originals Rivalry 86 patrí medzi klasiku inšpirovanú basketbalom.

Tak ako lopta používaním získa šmrnc, aj prvotriedny semišový zvršok tenisiek návrhári vyzdobili mierne ošúchaným efektom. Majú klasický dizajn, ktorý pôsobí retro a zároveň moderne. Sú vyrobené v neutrálnych tónoch, majú perforovaný zvršok, charakteristické tri prúžky z bočných strán a jazyk s vyšitým logom. Nos ich so všetkým, od krajčírskych modelov až po rifle. Vďaka zľave vo výške 20 % ich môžeš mať za 96 eur.

Nike P-6000 W – 112 € 96 €

V cenovej kategórii do 100 eur sme našli aj trojicu zaujímavých tenisiek s logom Nike. Ako prvé predstavujeme Nike P-6000, ktoré sú spojením modelového radu Pegasus a bežeckých štýlov zo začiatku tisícročia.

Vďaka priedušnej sieťovine, športovým líniám a odolným prekrytiam sú dokonalou kombináciou vzhľadu a pohodlia. Navyše penové odpruženie dodáva zdvihnutý, atletikou inšpirovaný postoj a neuveriteľné tlmenie pri každom kroku.

Nike Cortez – 96 €

Tenisky, z ktorých urobil ikonu filmový Forrest Gump, najlepšie vystihuje slovo tradícia. Z bežeckej siluety sa stal módny fenomén – jeho retro príťažlivosť, mäkká medzipodrážka a detaily na medzipodrážke prinášajú úspech desaťročie za desaťročím. Táto kožená iterácia so svetlomodrým akcentom ponúka štýlové farby s vintage atmosférou. Cena je presne 96 eur.

Nike Phoenix Waffle W – 97,95 €

Príjemnú vintage atmosféru majú aj posledné tenisky Nike v zozname. Dizajn modelu Nike Phoenix Waffle vychádza z ranej éry rekreačného behu v období sedemdesiatych rokov, čo boli aj začiatky spoločnosti Nike. Farebné vyhotovenie v žltých farebných tónoch je inšpirované retro štýlom a zdvojnásobuje vintage vzhľad.

Miesto v zozname si našli aj tenisky z dielní Vans. Vedenie v tomto prípade prichádza s poriadnym kusom nostalgie z deväťdesiatych rokov, keďže modelový rad Knu-Skool je redizajnom klasickej siluety Old-Skool.

Tenisky majú retro prvky ako obrovský „side stripe“, nafúknutý dizajn vrátane jazyka a extra široké šnúrky, ktoré ti pripomenú zlatú éru skateboardingu. Okrem atraktívneho vzhľadu ponúkajú aj pohodlie, a to vďaka vylepšenej vafľovej podrážke.

Vans Lowland ComfyCush JMP – 99,95 €

Do pozornosti dávame aj ďalší pár tenisiek Vans, a to konkrétne model Lowland Comfycush JMP, ktorý si nás získal vďaka atraktívnej schéme s dominantnou zelenou.

V tomto prípade ide o siluetu, ktorá vychádza zo štýlov z obdobia osemdesiatych a deväťdesiatych rokov s tenkým profilom a podrážkou s technológiou ComfyCush. Tenisky Vans Lowland ComfyCush JMP majú robustný kožený zvršok a nesú historické logo Flying-V, vďaka čomu prinášajú známy, avšak vzrušujúci vzhľad.

Kúp teraz a budúce leto sa nám poďakuješ za tip. Tenisky Asics Gel-1130 vo vyhotovení so zvrškom zo sieťoviny v bielej farbe, s metalickými prekrytiami a so sviežimi zelenými akcentmi sú ako stvorené do pekného počasia.

Reebok Classic Leather Hexalite – 100 €

V produktovom portfóliu značky Reebok sa nachádza množstvo vintage teniskových klenotov, medzi ktoré patrí modelový rad Classic Leather.

Tenisky Reebok Classic Leather Hexalite sú inšpirované kultúrnym dedičstvom a pretvorené do modernej estetiky. Odpruženie je väčšinou schované vnútri medzipodrážky, avšak v tomto prípade je odhalené a dodáva obuvi patričný sexepíl. Zaviaž si šnúrky a bež. Cena je rovných 100 eur.

Reebok Club C Bulc – 100 €

Záver zoznamu patrí obuvi Reebok Club C Bulc, ktorá je inšpirovaná populárnym módnym trendom Y2K.

Ak máš pocit, že si tieto tenisky Reebok už videl, je to preto, že ide o klasiku s výrazne prehnanými proporciami. Vďaka jemným farebným akcentom si zachovali svoj čistý, ikonický vzhľad s koženým zvrškom a s perforáciou v oblasti špice. Štítok na jazyku sa otvára v hornej časti a vytvára zaujímavý prvok, ktorý na originálnej verzii Reebok Club C nenájdeš.