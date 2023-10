VIDEO: Bradley Cooper sa v novom filme Maestro zmenil na nepoznanie. Zahral si slávneho skladateľa v rôznych fázach života

Netflix vydal trailer na svoj najočakávanejší film do konca roku – dramatickú biografiu od Bradleyho Coopera, ktorý film zrežíroval a aj si v ňom zahral.

Bradley Cooper už v mnohých filmoch nehrá, ale vždy, keď sa objaví na scéne, stojí to za to. Platí to v prípade Licoricce Pizza, A Star Is Born, ale aj v jeho role Rocketa v marvelovkách. Svoj herecký talent podľa zahraničných recenzentov potvrdil aj v biografickej dráme Maestro, ktorá dorazí na Netflix 20. decembra 2023.

Cooper si v nej zahral hlavnú rolu, napísal scenár, produkoval a aj režíroval. S produkciou mu pomáhali Martin Scorsese a Steven Spielberg, ktorý mal snímku pôvodne režírovať, ale vzdal sa jej v prospech Coopera.

Ten si v nej zahral legendárneho amerického producenta, skladateľa, dirigenta, pedagóga a klaviristu Leonarda Bernsteina. Zložil napríklad aj hudbu k oscarovému muzikálu West Side Story. Film zobrazí niekoľko desaťročí jeho života a zameria sa aj na vzťah s jeho manželkou Feliciou Montealegre (Carrey Mulligan). Zahrali si aj Matt Bomer či Maya Hawke.