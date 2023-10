Nový diel Pána profesora bude náročnejší než obvykle. Tentokrát uvidíš viac sĺz a menej smiechu

Okrem ťažkej témy epizódy to bude škrípať aj medzi Samom a Klaudiou.

Najnovšia epizóda Pána profesora bude jedna z tých náročnejších. Do Samovej triedy príde nová študentka Anna, ktorá je nevidiaca. Keď mala 5 rokov, spadla nešťastne z preliezky a poškodila si zrakové centrum v mozgu.

Anna si bude musieť v triede vybojovať svoje miesto, no špeciálna iskra preskočí medzi ňou a Petrom. Netrvá dlho a obaja sa do seba zaľúbia. Petra však ťaží temné tajomstvo, pre ktoré sa odhodlá k nepochopiteľnému činu.

Dramatické situácie v novej epizóde preto rozhodne chýbať nebudú. Sama okrem študentov potrápi aj budúcnosť s Klaudiou. Naša obľúbená dvojica si prejde veľkou hádkou, v ktorej budú riešiť ďalšie dieťa a otázku spoločnej budúcnosti.

Novú epizódu Pána profesora uvidíš už tento pondelok 23. októbra o 20.30 h na Markíze.

Napriek tomu, že je Anna nevidiaca, odmieta špeciálnu školu a chce navštevovať gymnázium na Staromestskej. Riaditeľ ju niekoľkokrát odmietol, no Anna mu ukázala, že sa nedá len tak odbiť.

Pre Viktóriu Svoradovú, ktorá stvárnila nevidiacu študentku Annu, to však bolo trocha náročnejšie. „Moja príprava bola dosť intenzívna, keďže to bola moja prvá skúsenosť pred kamerou a ešte k tomu veľká herecká výzva. Učila som sa hlavne, ako narábať so slepeckou palicou. Takisto som si trénovala uprený pohľad rovno, bez toho, aby sa mi mihli oči, keď sa pri mne niečo alebo niekto pohne,“ vysvetľuje.

Viktória sa v rámci svojej prípravy stretávala aj nevidiacimi ľuďmi. „Stretla som sa s jednou úžasnou paňou, ktorá mi pomohla a priblížila život ľudí, ktorí nemajú možnosť vidieť. Na tomto stretnutí sa zúčastnila aj asistentka pre nevidiacich, ktorá si ma zobrala pod svoje krídla. Trénovali sme tak, že mi nasadila tmavé okuliare, cez ktoré som nič nevidela, dala mi slepeckú palicu do ruky a chodili sme spolu po meste. Bolo to pre mňa strašne náročné, ale veľmi prínosné. Zrazu som počula toľko hlasov, zvukov, bola som veľmi zmätená a v strese,“ opisuje mladá herečka.

Samo sa snaží svojej triede priblížiť život nevidiacich. Jeden z jeho študentov Peter (Jakub Švec) dostane za úlohu prevádzať Annu po škole, aby sa v nej naučila lepšie orientovať. Mladá dvojica sa postupne do seba zamiluje. Po ich prvom bozku sa Peter začne správať zvláštne a Anne sa úplne vyhýba.

V novej epizóde uvidíš tentokrát menej smiechu a viac sĺz. Rovnako to vníma aj predstaviteľka Anny. „Najťažší moment bol, keď Anna zistí, že za to, čo sa jej stalo, môže aktuálne jej najbližší človek. Bolo naozaj náročné si takúto situáciu len predstaviť,“ spomína Viktória.

Intezívne scény zblížili aj samotných hercov. „S Jakubkom sme sa predtým vôbec nepoznali, ale už pri prvom stretnutí som si vydýchla a bola som neskutočne rada, že som mohla točiť túto epizódu práve s ním. Tým, že má viac skúseností, bol pre mňa veľkou oporou a vždy, keď som potrebovala s niečím poradiť, bol pri mne. Už ako človek mi veľmi sadol a vďaka tomu aj niektoré vypäté situácie, ktoré v epizóde sú, sa dali zvládnuť jednoduchšie. Takže určite nás táto skúsenosť zblížila a ja som za ňu vďačná,“ spomína na natáčanie herečka.

O tom, že pôjde o emotívnu dráhu, svedčí aj fakt, že sa do konfliktu dostane aj náš obľúbený párik Samo a Klaudia. Zistia, že ich názory na spoločnú budúcnosť sú veľmi odlišné. Z predošlej epizódy však vieme, že Samo zásnubný prsteň už má.

To, či oba páriky prekonajú svoje nezhody a či Samo nakoniec pokľakne, sa dozvieš tento pondelok o 20.30 h na Markíze.