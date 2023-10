Vysoké Tatry si teraz užiješ lacnejšie. S touto kartou cestuješ neobmedzene a máš 25 % zľavu do reštaurácií či na zážitky

Karta bude tvojím novým obľúbeným spoločníkom počas skúmania zákutí našich slovenských veľhôr.

Chceš si urobiť výlet do Vysokých Tatier, ktorý nezruinuje tvoju peňaženku? Po dvoch rokoch sa ZSSK spolu so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry rozhodli, že opäť zavedú do ponuky špeciálnu kartu TATRY Card, ktorú si zamilujú nielen turisti.

TATRY Card ťa vyjde od 7 eur a s jej benefitmi a zľavami do výšky až 25 % ušetríš na cestovaní, vybraných atrakciách či reštauráciách v regióne Vysoké Tatry. Karta bola spustená od 17. júla 2023 a bude platiť do 31. mája 2024.

Na týchto miestach ušetríš

TATRY Card ti bude slúžiť ako cestovný lístok. V cene karty máš možnosť ekologicky a neobmedzene (počas platnosti) cestovať vo Vysokých Tatrách vlakmi ZSSK na trasách:

trasy Tatranskej elektrickej železnice

trasy Ozubnicovej železnice

trasa Poprad-Tatry – Studený Potok – Tatranská Lomnica

Zdroj: ZCR VT

Výhodná neobmedzená ekologická doprava nie je jediný benefit karty. Ak si kúpiš TATRY Card, k dispozícii budeš mať aj zľavy na skvelé atrakcie a miesta, kde si každý príde na svoje bez ohľadu na vek. Tu je zopár tipov:

Miesto, ktoré svojimi ilúziami zmätie malých aj veľkých – Tricklandia (zľava 20 %)

Pre milovníkov histórie a zimných športov – Ski museum (zľava 20 %)

Chutné šťavnaté steaky – Starý Šmakovec (zľava 5 %)

Výhľad na okolité Tatry z výšin – Tatras Tower (zľava 20 %)

Ďalšie skvelé nezabudnuteľné zážitky nájdeš tu. Ak tieto miesta ešte nepoznáš, ver, že teraz je ten správny čas ich všetky navštíviť.

Ako získaš túto kartu?

Máš na výber dve možnosti, ako môžeš získať digitálnu kartu TATRY Card. Prvou je kúpa online z pohodlia tvojej obývačky cez oficiálnu stránku TATRY Card. Druhou je cez konkrétne ubytovacie zariadenie, kde si priamo a navyše aj cenovo výhodnejšie kúpiš túto „tatranskú“ kartu.

Zdroj: ZCR VT

Novinkou tohtoročnej sezóny regionálnej karty je jej platnosť na 3 dni alebo až 7 dní. Vieš si tak vybrať podľa dĺžky svojho pobytu a skombinovať, ako sa ti páči. Digitálna členská karta bude využívať technologické možnosti mobilnej peňaženky a je dostupná pre iOS a Android.

Kompletný cenník TATRY Card. Zdroj: ZSSK

Zimné dobrodružstvo vo Vysokých Tatrách

Od 1. novembra 2023 do 14. júna 2024 nastane zimná sezónna uzávera niektorých turistických chodníkov a trás, ale to neznamená, že vysokohorské prostredie je kompletne uzatvorené. Sú miesta, ktoré môžeš navštíviť celoročne aj počas zimy.

Zimnú idylku si vo Vysokých Tatrách vychutnáš nielen ako lyžiar, ale aj ako turista. Vo vysokohorskom prostredí je každú zimu vytýčených približne 20 km značkovaných turistických chodníkov. Okrem toho si turistiku vieš spríjemniť lanovkami a užiť si zimnú dovolenku v Tatrách naplno. Na tejto stránke máš zoznam výletov, ktoré ťa čakajú.

Zdroj: OOCR Región Vysoké Tatry

Pobyt na čistom tatranskom vzduchu zavŕšiš horúcimi bublinkami v hotelových wellness centrách alebo Aquacity Poprad. Nechýbajú ani zaujímavé galérie a múzeá, atrakcie či pohodlné reštaurácie skvelej gastronómie. To všetko ponúka región Vysoké Tatry.

Čaro Tatier a ich unikáty stojí za to objavovať vo všetkých ročných obdobiach. Každá lokalita ťa určite niečím novým prekvapí a nadchne, veď raz vidieť a zažiť je iné, ako stokrát počuť. Stačí len načítať mapu, vhodne sa obliecť, zbaliť si termosku a vyraziť za poznávaním Vysokých Tatier.

Zdroj: ZCR VT

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.