Footfetišistka Tereza: Dokázala som dosiahnuť orgazmus tak, že mi muž bozkával nohy. Vanilkový sex ma už vôbec nevzrušuje

Kedy ste prišli na to, že sa vám páči byť dominantnou?

V prvom rade by som veľmi rada rozlíšila pojmy dominantná žena a domina. Každý môže tieto dva pojmy vnímať spojene alebo inak, ja ich mám rozdelené. Nie som domina – nepredávam svoje predstavy a túžby za peniaze. Neposkytujem žiadne online stretnutia a nezadávam za odmenu žiadne príkazy cez správy či webkameru. Ani raz v živote sa mi nestalo, že by som si od niekoho za náš spoločný zážitok pýtala peniaze – alebo naopak, by som zaň sama niekomu zaplatila. U mňa to nie je o peniazoch, a preto sa nevnímam ako domina, ale ako silne dominantná a nekompromisná žena. Pričom dominanciu vnímam ako plnohodnotnú súčasť svojej osobnosti.

Už od detstva som cítila, že som dominantná, ale ako milé, dobré a slušné dievča žijúce na Slovensku som pod vplyvom spoločnosti žila život v submisívnej role. Poslúchať, trpezlivo čakať, dúfať, podriadiť sa – tak je predsa nastavená rola ženy v našej spoločnosti. Spätne vnímam, že bola chyba nepočúvať samu seba, a mohla som si ušetriť sklamania a rany.

Predpokladám teda, že sa vaša dominancia prejavila najskôr v bežnom živote a až neskôr sa preniesla do vzťahov a sexuálnej sféry.Treba rozlišovať dominanciu v bežnom živote a v sexe. Ja som v bežnom živote veľmi rešpektujúca, cielene pracujem na sebe, aby som sa nepresadzovala, nevtláčala ľuďom svoj názor a rozhodnutia. Moju dominantnú stránku nemáte teda možnosť spoznať – minimálne nie na prvý dojem. Ľudia, ktorí ma však poznajú lepšie, hovoria, že som nekompromisná, rozhodná a cieľavedomá.

K dominantnej pozícii v sexe som sa dostala, keď som ukončila vanilkový nenaplnený vzťah, v ktorom mi našou spoločnosťou podporovaná pozícia submisívnej ženy už nedala slobodne dýchať. Práve preto som ho ukončila a začala si hľadať iný.

V tom čase som natrafila na dominantného, ale veľmi charakterného a priameho muža. Dokázali sme sa spolu rozprávať o pocitoch, čo je to najdôležitejšie, ak si chce človek všetko v sebe utriediť. A práve pri ňom – pri jednej spoločnej skúsenosti – som zistila, že som dominantná. Odvtedy tak žijem. Vanilkový ani submisívny sex nie je pre mňa, nepriťahuje ma ani nevzrušuje.

V živote som nezažila krajší a vzrušujúcejší pohľad, ako keď mi nahý muž kľačal pri nohách, bozkával ich a ja som nad ním stála v korzete, v silonkách a s vysokými opätkami.

Ak sa nemýlim – okrem toho, že ste dominantná, máte aj slabosť na nohy.