Na TikToku vieš zarobiť aj bez desiatok tisícov followerov. Takto môžeš za jedno video získať až 1 000 eur

M├í┼í na TikToku naskrolovan├ę kilometre? Pozn├í┼í trendy? M├í┼í dobr├ę n├ípady? Tak to vyu┼żi. V─Ćaka novej v├Żzve m├┤┼że┼í dosta┼ą za jedno video par├ídny bonus k vreckov├ęmu. A nemus├ş┼í ma┼ą ani arm├ídu followerov.

Spe┼ła┼ż svoju kreativitu

Nazbiera┼ą to─żko followerov, aby ┼ąa oslovovali zna─Źky s platenou spolupr├ícou, je ┼ąa┼żk├ę. Potrebuje┼í na to ve─ża ─Źasu, mno┼żstvo n├ípadov a e┼íte viac trpezlivosti. Teraz v┼íak existuje skratka k tomu, ako si na TikToku zarobi┼ą.

Slovensk├í sporite─ż┼ła, najv├Ą─Ź┼íia digit├ílna banka na Slovensku, pr├íve vyhl├ísila v├Żzvu, ktor├í bude na TikToku. V├Żhrou nebud├║ nejak├ę tri─Źk├í alebo z─żavy. Ak sa ti bude dari┼ą, za svoje video m├┤┼że┼í dosta┼ą a┼ż 1000 eur.

Nato─Ź svoju reklamu

Reklamy sleduje┼í cel├Ż ┼żivot. Teraz si kone─Źne m├┤┼że┼í jednu vyrobi┼ą.┬áNato─Ź na TikTok video, ako by pod─ża teba mala vyzera┼ą reklama na Slovensk├║ sporite─ż┼łu. T├ęmou m├┤┼że by┼ą ─Źoko─żvek ÔÇô ├║─Źet, karta, apka George, platenie mobilom alebo hodinkami.┬áPokojne aj hypot├ęka, investovanie ─Źi z├í┼żitok z pobo─Źky. ─î├şm vtipnej┼íie, netradi─Źnej┼íie, prekvapivej┼íie, farebnej┼íie, t├Żm lep┼íie.

Je len na tebe, ak├ę dlh├ę video bude, jeho obsah aj to, ak├Ż hudobn├Ż podmaz mu d├í┼í.. Jednoducho si m├┤┼że┼í kreat├şvne uletie┼ą. Obmedzenia neexistuj├║, ale mysli na to, ┼że je to reklama na banku, tak┼że ┼żiadne vulg├írnosti, nahotinky, n├ísilie a podobne. Vo videu nespom├şnaj ┼żiadne in├ę banky a ozna─Ź ho #slovenskasporitelna. To je v┼íetko.

Nevie┼í, ako za─Źa┼ą? V├Żzvu podporili aj popul├írni tiktokeri. Pozri sa, ako sa s reklamou popasovali napr├şklad hasarova.petra, OskiBarami ─Źi matthew_kingg.

Odmena nielen pre najlepšieho

Nechce sa ti na brig├íde v obchode doklada┼ą jogurty do reg├ílov? Nato─Ź video a nechaj ho pracova┼ą za seba. Ke─Ć dosiahne 10 000 pozret├ş, v─Ćaka tejto v├Żzve automaticky dostane┼í odmenu 20 eur. Ak v┼íak video prekro─Ź├ş 100 000 viden├ş, m├┤┼że┼í sa te┼íi┼ą na 1000 eur!

Popri tejto tiktokovej v├Żzve aj na─Ćalej pokra─Źuje super ponuka, s ktorou si m├┤┼że┼í privyrobi┼ą ─Ćal┼íie eur├í. Ak si v sporite─żni na odpor├║─Źanie kamar├íta zalo┼ż├ş┼í ├║─Źet, m├┤┼że┼í z├şska┼ą odmenu a┼ż 60 eur. A ke─Ć bude┼í ├║─Źet odpor├║─Źa┼ą ─Ćal┼í├şm kamo┼íom, m├┤┼że┼í dosta┼ą e┼íte 200 eur. To u┼ż je pekn├í brig├ída. Viac inform├íci├ş o t├Żchto odmen├ích n├íjde┼í tu.

V├Żzva trv├í iba do 29. septembra. ─î├şm sk├┤r video na TikTok uploadne┼í, t├Żm v├Ą─Ź┼íiu ┼íancu m├í┼í nazbiera┼ą viac viden├ş. Dr┼ż├şme palce!