VIDEO: Jason Momoa sa odviazal na koncerte Metallicy. Pridal sa k fanúšikom do mosh pitu, tí si ho radostne točili

Hollywoodska hviezda sa nezdá.

Ak by ┼ąa n├íhodou zauj├şmalo, ─Źo po─Ź├║va jedna z najv├Ą─Ź┼í├şch hollywoodskych hviezd, Jason Momoa, m├íme pre teba odpove─Ć. Je v├í┼íniv├Żm fan├║┼íikom star├ęho thrash metalu, konkr├ętne Metallicy. Potvrdil to s├ím zverejnen├Żm videom┬ána soci├ílnej sieti.┬á



Ako p├ş┼íe Louder Sound, zn├ímy herec, ktor├Ż sa presl├ívil v seri├íli Game of Thrones a nesk├┤r postavou Aquamana, sa poriadne odviazal na koncerte metalov├Żch legiend z Los Angeles. Pr├íve tam, konkr├ętne v SoFi Stadium sa odohralo aj vyst├║penie, z ktor├ęho bol Momoa tak├Ż nad┼íen├Ż.



ÔÇ×T├şto┬ásk*******i┬áotvorili ┼íou s Whiplash,ÔÇť kri─Źal radostne americk├Ż herec predt├Żm, ako sa vrhol k ostatn├Żm fan├║┼íikom do takzvan├ęho mosh pitu. Ide skladbu z prv├ęho albumu Metallicy, ktor├í vy┼íla e┼íte v roku 1983.┬á

Netrvalo dlho, k├Żm si Momou ─Źoskoro ─żudia v┼íimli a za─Źali si ho nakr├║ca┼ą. Na zverejnen├Żch vide├ích vidno, ako si herec u┼ż├şva hudbu aj atmosf├ęru ob─ż├║benej kapely.