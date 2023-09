VIDEO: Vstúp do modernej vily v Chorvátsku, ktorá je vzdialená len päťdesiat metrov od mora

Jedinečná nehnuteľnosť je dokonalým miestom pre tých, ktorí hľadajú rafinovaný luxus v kombinácii s nádychom stredomorského životného štýlu.

Pravidelne ti prinášame najzaujímavejšie novinky z domáceho aj zo zahraničného realitného trhu. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Occam New Home tentoraz navštívime Sukošan v Chorvátsku a pozrieme sa na luxusnú vilu so štyrmi spálňami, ktorá je vzdialená len päťdesiat metrov od mora.

Architekti dom s úžitkovou plochou 275 štvorcových metrov rozdelili do štyroch úrovni (suterén, prízemie, prvé a druhé nadzemné podlažie), pričom plocha pozemku s množstvom zelene predstavuje necelých 500 štvorcových metrov.

Vila s názvom Punta 1B je dokonalým miestom pre tých, ktorí hľadajú rafinovaný luxus v kombinácii s nádychom stredomorského životného štýlu. Cena za tento nádherný prímorský domov je 3,3 milióna eur.

Luxusná vila v Sukošane nás očarila na prvý pohľad vďaka výhľadom na krásy Jadranu, modernému vzhľadu či prvotriednemu vybaveniu vo všetkých miestnostiach.

V suteréne domu je herňa, strojovňa a toaleta. Na prízemí sa nachádza kuchyňa s jedálňou a obývacou izbou, ktoré majú otvorenú dispozíciu a priamy vstup na terasu s výmerou 90 štvorcových metrov a vyhrievaným bazénom s protiprúdom a masážnymi tryskami. Prvé nadzemné podlažie ponúka tri spálne s vlastnými kúpeľňami, pričom každá má vstup na terasu. Na druhom nadzemnom podlaží je hlavná spálňa s kúpeľňou a toaletou aj so súkromnou terasou, ktorá má približne 55 štvorcových metrov.

V celej vile je podlahové kúrenie, klimatizácia, zariadenie inteligentnej domácnosti aj kamerový systém. Bonusom je vnútorný výťah na všetky podlažia a k dispozícii sú aj dve parkovacie miesta pred vstupom.

Sukošan má bohaté historické dedičstvo, ktoré sa prejavuje v dobre zachovanej architektúre a kultúrnych pamiatkach. Očarujúce staré mesto je plné úzkych uličiek a tradičných kamenných domov. V okolí mesta sa nachádza množstvo nádherných pláží vrátane piesočnatých. K dispozícii sú aj skryté zátoky, v ktorých zažiješ plávanie v priehľadných vodách, aj promenády pozdĺž pobrežia, ktoré sú ako stvorené na večerné prechádzky. Najbližšie letisko v Zadare je vzdialené desať minút cesty autom.

Pozri si galériu plnú detailných záberov a v prípade záujmu kontaktuj realitnú kanceláriu Occam New Home.

P. S. – V predaji je aj vila Punta 1A so šiestimi spálňami, ktorá sa nachádza priamo na pláži v Sukošane. Cena však bude ešte vyššia.