Voyo a SkyShowtime budú v septembri priekopníkmi v streamingu. Slováci si užijú exkluzívne novinky a horúce seriály

Prečo sa v septembri oplatí predplatiť si Voyo a SkyShowtime a kde uvidíme jeden z najchválenejších seriálov roka?

Okrem Netflixu, Disney, Apple, Prime Video či HBO sa na Slovensku uchytili aj streamingové služby Voyo a SkyShowtime. Práve tie ponúknu v septembri zaujímavý obsah, ktorým možno prilákajú aj celkom nových predplatiteľov. Toto sú ich najzaujímavejšie a najočakávanejšie seriály, ktoré ponúknu v septembri.

SkyShowtime

Poker Face – september

Ide o desaťdielny mysteriózny seriál od Riana Johnsona (Knives Out). Hlavnou postavou je Charlie (Natasha Lyonne z Russian Doll), ktorá má mimoriadnu schopnosť odhaliť, keď niekto klame. Svoje schopnosti využíva na svojej ceste naprieč Amerikou, keď uniká pred nebezpečným mafiánom.

V každej časti stretáva nové postavy a nevie si pomôcť, neustále sa zamotá do kriminálnych prípadov, ktoré chce rozlúsknuť vďaka svojej schopnosti. Seriál bol natoľko úspešný, že pripravujú už druhú sériu.

Víťaz – 4. 9.

Ady Hajdu hrá v 6-dielnom komediálnom seriáli bývalého premiéra. Dlhé roky vládol krajine a zanedbával pritom rodinu. Keď sa dostane na dôchodok, nevie, čo má vlastne robiť a aké miesto má v rodine, ktorá sa naučila žiť bez neho.

Okrem Hajdu si v seriáli zahrali Ivana Chýlková, Milan Ondrík, Petra Dubayová, Zuzana Páleníková, Natalia Germani či Rebecca Rigová. Za réžiou seriálu stojí Jan Hřebejk (Učiteľka, Pelíšky, Iveta).

Voyo

Pán profesor (5. séria) – už teraz na Voyo

Samo (Tomáš Maštalír) sa musí vyrovnať s tým, že Klaudia (Gabriela Marcinková) odchádza na školu v Trenčíne. Samo dúfa, že sa Klaudia vráti, ale nakoniec si uvedomí, že pre to musí aj on niečo urobiť. Nemá to však jednoduché, pretože v škole mu dáva poriadne zabrať jeho nová trieda druhákov. Samo si nevie pomôcť a okrem učenia sa ocitne uprostred ich tínedžerských problémov, cez ktoré sa ich snaží navigovať.

Love Island (3. séria) – 4. 9.

Hľadanie lásky v raji, boj o rozprávkovú výhru, nádherná vila pri mori, jemný piesok na pláži, osviežujúci bazén či večerné grilovačky – to všetko vo vzrušujúcej zoznamovacej reality show Love Island. Chýbať nebudú sporo odetí účastníci so sexy telami, športové a skupinové aktivity aj humorné situácie.

Cieľom hry je ostať s niekým vo vzťahu až do konca, pričom každý, kto bude single, sa pobalí a zamieri domov. Päť mužov a päť žien z Česka a zo Slovenska bude súťažiť o 75-tisíc eur.