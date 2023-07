TRAILER: Batman je fašista. Blue Beetle predbehne Supermana a bude prvý hrdina v novom filmovom svete DCU

Už v auguste sa komiksoví nadšenci potešia príchodu celkom nového hrdinu, aký vo filmoch ešte nebol. Sleduj nový trailer, ktorý ťa presvedčí o návšteve kina.

Štúdiá DC a Warner Bros. sa pripravujú na svoju ďalšiu premiéru. Po kasových prepadákoch menom Shazam 2 a The Flash už štúdiá potrebujú dostať aj nejaký komiksový hit. V prípade komiksovky Blue Beetle pomôže, že nemala taký veľký rozpočet ako The Flash.

Zdá sa, že s jej kvalitou sú spokojní aj noví šéfovia DC James Gunn a Peter Safran. Gunn totiž potvrdil, že Blue Beetle je prvý hrdina, ktorý bude súčasťou nového, reštartovaného filmového sveta DCU (DC Universe).

Hrdinovia a herci z filmov ako Flash, Aquaman, Man of Steel či Justice League sa do nového sveta zrejme nedostanú, no Blue Beetle je výnimkou, aj keď dorazí do kín dva roky pred filmom, ktorý oficiálne naštartuje nové univerzum (bude ním Superman: Legacy).

Snímku režíruje Angel Manuel Soto (Charm City Kings) a dej je o mexicko-americkom tínedžerovi Jaimem Reyesovi (Xolo Maridueña zo seriálu Cobra Kai), z ktorého sa stane hrdina Blue Beetle. Má zábavnú rodinu, čo dokazuje jeho otec, ktorý povie, že Batman je fašista.

Angel sa stane nadčlovekom po tom, čo sa spojí s modrým chrobákom vyrobeným mimozemskou rasou Reach. Vytvorili ho kvôli spojeniu s človekom, ktorý by sa následne stal ich špiónom. Chrobák na Zemi však nevytváral z ľudí špiónov, ale hrdinov bojujúcich proti zlu. Film sa do kín dostane 18. augusta 2023.