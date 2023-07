VIDEO: Japonci nakrútili vlastnú Godzillu. Nebude sa s ľuďmi kamarátiť ako tá z Hollywoodu

Sleduj prvé zábery na deštruktívny katastrofický film o Godzille od japonských tvorcov.

Japonsko, povojnové obdobie (tvorcovia neuviedli, akú vojnu myslia). Stratili síce vo vojne svojich blízkych, majetok a niektorí aj hrdosť, no to, čo prichádza, ich môže pripraviť o celú krajinu.

Godzilla totiž začne pustošiť celé mestá, a ako vidno v krátkom teaser traileri, neberie ohľad na nevinných ľudí. Táto Godzilla nebude žiadny antihrdina ako súčasná hollywoodska verzia. Zničí všetko, čo jej bude stáť v ceste.

Film nakrútili japonskí tvorcovia na čele so scenáristom a s režisérom filmu Lupin 3: The First. Snímka sa dostane do kín v Japonsku a v USA v decembri. Slovenskú premiéru zatiaľ naši distribútori neohlásili, ale po prvých záberoch môžeme usúdiť, že by bola škoda, keby sme u nás katastrofický akčný film nevideli.