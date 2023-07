Krvavý a nemilosrdný súboj o Patrika Kincla, návrat dominantného šampióna aj napínavé prestrelky. Kto vyhrá zápasy na Štvanici?

Toto sú naše redakčné predikcie piatkového turnaja Oktagonu na pražskej Štvanici.

„Najobľúbenejší turnaj roku“ pod holým nebom na pražskej Štvanici s poradovým číslom 45 uvidíme naposledy. Práve preto dostaneme dvojitú nádielku. Organizácia Oktagon MMA zorganizovala na známom pražskom ostrove dva turnaje za sebou – v piatok 28. júla a v sobotu 29. júla.

Ako pred každým turnajom, aj teraz sme pre teba pripravili predikcie všetkých zápasov. Najskôr sme zanalyzovali piatkový turnaj. Čaká ťa na ňom napríklad titulová bitka o kráľa bantamovej váhy medzi Jonasom Mågårdom a Felipem Limom. Uvidíme tiež súboj v strednej váhe medzi Samuelom „Pirátom“ Krištofičom a Poliakom Robertom Bryczekom.



Víťaz sa potom pobije o titul s Patrikom Kinclom. Na programe bude dokopy desať zápasov. Predstavia sa aj Rado Úškrt, Václav Mikulášek, Jan Malach, Tato Primera, Máté Kertész či Radek Roušal.



Základné informácie o turnaji Oktagon 45

Kedy: 28. 7. 2023

Kde: Štvanica, Praha, naživo na

Jan Malach vs. Shem Rock

Český veterán s prezývkou „Kráľ severu“ preverí drzého a poriadne sebavedomého Brita s ostrým slovníkom Shem Rocka, ktorý do Oktagonu nabehol ako „veľká voda“, no nakoniec nepredviedol výkon, aký sme po toľkom hajpe práve čakali. Jeho rozpačitý duel s Arthurom Limom sa skončil remízou.



Rock si nepochybne chce napraviť chuť a z Malacha spraviť svoju ďalšiu obeť, ideálne čo najrýchlejšie a veľkolepo. A je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa mu to podarí. Nie je tajomstvom, že Malachovou slabinou sú submisie, na ktoré je práve Shem Rock špecialista.



Ukončil tak päť zo svojich ôsmich súperov, pričom jeho najobľúbenejšou technikou je rear-naked choke. Napriek Malachovej sile a skúsenostiam (má presne o dvadsať MMA zápasov viac než Brit), očakávame, že sa zápas skončí krátko po začatí na zemi a v grapplingových výmenách bude dominovať Rock a s veľkou pravdepodobnosťou nakoniec prinúti Čecha odklepať.



Tip na víťaza: Rock





Zdroj: OKTAGON MMA

Máté Kertész vs. Ion Surdu

Tu bude zaručene tiecť krv. Moldavský „Dracula“ naposledy predviedol veľmi rýchlu vojnu so srbským zabijakom Bojanom Veličkovićom v rámci pyramídy Tipsport Gamechanger, pričom prehral na submisiu. Kertész bol v poslednom boji po prvý raz knokautovaný Marcelom Grabinským, a to poriadne tvrdo.