Na požiadanie o 350 € príspevok na notebook máš už len niekoľko dní. Takéto zariadenia by ti vybrali slovenskí influenceri

V rámci projektu Digitálny žiak môžeš do konca júna požiadať o príspevok na notebook či tablet.

V projekte Digitálny žiak je už zaregistrovaných vyše 80-tisíc žiakov a študentov. To je viac než polovica tých, ktorí majú nárok na 350 € príspevok na nákup výpočtovej techniky potrebnej na učenie. O tento príspevok môžeš požiadať do 30. júna a využiť sa dá až do 31. októbra tohto roka. Návod, ako postupovať pri uplatnení príspevku Digitálny žiak nájdeš TU.

Svoje zariadenie si môžeš vybrať v rôznych zazmluvnených elektroobchodoch po Slovensku. Môžeš navštíviť napríklad sieť predajní PLANEO, kde si z dostupnej ponuky vyberie každý. Tentokrát ti s výberom pomôžu slovenskí influenceri, pre ktorých je počítač či tablet najcennejší pracovný nástroj. Aké zariadenia by ti odporučili Lukáš Frlajs, Tatianatta, Šoko a Mišo Nezník?

Twitch streamerka Tatianatta by bola spokojná s notebookom ASUS V510 Dreamy White, ktorý ju oslovil predovšetkým matným displejom. „Dokonca stojí o euro menej, ako je výška príspevku, takže si k nemu môžeš ešte zobrať nejakú podložku či myšku a to euro ušetríš,“ poznamenala študentka Tatiana Toroková.

„512 GB SSD ťa určite zbaví trápení s čakaním pri kopírovaní súborov, 8 GB RAM a výkonný skoro 3 GHz procesor zvládne viaceré, aj náročnejšie úlohy súčasne. Oslovil ma aj matný displej, zaujímavý touchpad a celkovo veľmi pekný dizajn, ktorý sa bude hodiť aj na cesty," dodáva streamerka. Študentkám odporúča notebook HP 15S-EQ1732NC GOLD, pri ktorom ti s využitím príspevku stačí doplatiť len 29 eur. Má podobné parametre ako predošlý model, no oveľa elegantnejší a sofistikovanejší dizajn.

Zdroj: PLANEO

Herec, moderátor a stand-up komik Juraj Šoko Tabaček tvrdí, že síce nie odborníkom na výpočtovú techniku ale dokáže sa stotožniť s bežným používateľom. Jeho kritériami na výber notebooku pre žiakov a študentov sú preto praktické záležitosti. „Za mňa by si žiaci mali vybrať notebook, na ktorom spustia Word, PowerPoint, Excel a podobné programy, s ktorými sa budú denne stýkať. Nech notebook nie je príliš ťažký, ani veľký, nech má pohodlnú klávesnicu a pokiaľ možno odolné telo," vysvetľuje. Vo svojom výbere z PLANEO odporúča LENOVO IP3 15IAN8, ktorého cena zodpovedá výške príspevku.

Zdroj: PLANEO

Expertov na notebooky a tablety zastupuje predajca PLANEO v Liptovskom Mikuláši. Michal Nezník vo svojom výbere zohľadnil výkon, pohodlie a štýl. Preto je podľa neho ideálnou voľbou tablet s klávesnicou. „Takáto kombinácia mi príde lepšia na učenie, je to viac kompaktnejšie, ľahšie na prenos, ako vláčiť so sebou veľký notebook.“ Gamer a streamer Michal si svoje stredoškolské časy dobre pamätá a vie, čo žiaci ocenia. „Z ponuky by som konkrétne vybral Lenovo P11 2. generácie za 349 €, ktorá prináša produktivitu bez obmedzení. 128 GB pamäť, dostatočne veľký displej s možnosťou pripojenia na Wi-Fi je za mňa ideálnym výberom," dodáva.

Tip Lukáša Frlajsa oceníš, keď máš väčší rozpočet a neobmedzuje ťa výška príspevku z projektu Digitálny žiak. Herec a influencer odporúča prikloniť sa k notebooku s vyšším výkonom, ktorý využiješ aj počas voľného času na pozeranie filmov a hranie hier. Lukáš odporúča herný model MSI Katana GF76 s podsvietenou klávesnicou a pevnou konštrukciou.