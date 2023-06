7 svetových aj slovenských značiek plaviek, ktoré by si mala poznať. Plavky od Candice Swanepoel zoženieš teraz za polovicu

V našom zozname nájdeš plavky od topmodeliek, talianskych influenceriek, no aj značku zo Slovenska.

Leto je za rohom, a tak ti pripomíname, že je načase plánovať svoje plážové outfity. Vybrať správne plavky, ktoré ti sadnú ako „uliate“, je pomerne náročná záležitosť. Má zmysel kupovať dizajnérske plavky, keď v reťazci zoženieš kusy za 5 eur? Opýtaj sa svojej peňaženky a svedomia. Pripravili sme pre teba zoznam, v ktorom nájdeš značky, ktoré (možno) nepoznáš. Väčšina z nich je spájaná so známymi menami, pričom luxusné látky a kvalitné šitie sľubujú, že vydržia dlhšie ako jednu sezónu čľapkania v chorvátskom mori.

V ponuke spomínaných značiek nájdeš modely pre všetky typy postáv. Lebo every body is a summer body. Inšpiruješ sa?

Influencerka Gilda Ambrosio. Zdroj: Instagram/@gildaambrosio

The Attico

Taliansky módny dom založili v roku 2016 dizajnérky Giorgia Tordini a Gilda Ambrosio. Ak sa rada inšpiruješ štýlovými outfitmi influenceriek, odporúčame ti ich sledovať aj na Instagrame, kde dokazujú, že patria medzi ultimátne „fashion“ ikony.

Takisto ako ony, aj ich značka The Attico sa vyznačuje rebelským a individuálnym štýlom. Je známa svojimi zaujímavými farebnými paletami aj luxusnými látkami. Inšpiruje sa vintage štýlom a duchom 80. rokov. Vďaka tejto charakteristike si ju zamilovali napríklad aj Rihanna, Kendall Jenner či Gisele Bündchen, no mnoho ďalších osobností, ktoré milujú atypické strihy a neboja sa byť odvážne. Niektoré topy plaviek od značky The Attico si okrem bazéna môžeš pokojne zobrať aj večer na párty. Plavky sa pohybujú v cenách od 230 do 430 eur za kus, ide teda naozaj o luxus. Hádam za tú cenu vydržia „celú večnosť“. Neboj sa, pri ďalších ideme s cenou dole.

Zdroj: ranandboa

Rat and Boa

Značka vznikla v roku 2015. Založili ju dve kamarátky Valentina Mutoni a Stephanie Cara Bennett. Valentina je jedna z tých, ktorá je na Instagrame aktívna viac a pravidelne ukazuje, že má dokonalý vkus pre estetiku. Rat and Boa je inšpirovaná bohémskym štýlom, ženskosťou, známa je taktiež vďaka svojim netradičným, originálnym vzorom a kvalitným látkam.

Medzi ich produktami nájdeš šaty, topy, doplnky, plavky i plážové oblečenie. Ide o značku, ktorá je taktiež cenovo drahšia, no spracovaná je precízne s dôrazom na etiku a všehovoriacou nálepkou Made in Italy. Ak zvolíš ako letný „look“ vintage štýl v kombinácii s glamourom 70. rokov, budeš jedna z najštýlovejších žien na pláži. Plavky môžeš kúpiť na ich oficiálnej stránke od 80 do 245 eur za kus.