Môžeš vyprážať hranolky vo vesmíre? Vedci to otestovali v unikátnom experimente

Vyprážanie sa zdá jednoduché, no v skutočnosti za týmto procesom stojí množstvo chemických a fyzikálnych procesov.

O tom, že je Spongebob master chef, ktorý dokáže grilovať krabie hamburgery pod vodou, vieme všetci. Napadlo ti však niekedy, či by sa ti podarilo vyprážať hranolky vo vesmíre? Ak nie, si na tom pravdepodobne rovnako ako väčšina ľudí. Vedecký tím sa však pokúsil prísť na to, ako by taký proces vyzeral. Ich prácu publikoval Food Research International.

Na prvý pohľad je vyprážanie jednoduchý proces. Vysoká teplota, krátky čas, extrémne veľa oleja. V skutočnosti sú za tým pomerne zložité chemické a fyzikálne procesy. Na zemi sa napríklad pri vyprážaní hranoliek na povrchu tvoria bubliny, ktoré vďaka vztlaku stúpajú smerom hore. Aj to je súčasťou procesu vyprážania.

Vo vesmíre by však podľa vedeckého tímu nemohli bez pôsobenia gravitácie bublinky stúpať. Okolo zemiakov by sa preto mohla vytvoriť bariéra, ktorá by oleju vo vyprážaní zabránila. Experiment však ukázal, že vyprážanie vo vesmíre by koniec koncov mohlo byť možné.

Pri simulácii tejto situácie použili špeciálnu automatickú fritézu. Počas dvoch experimentálnych jázd pri parabolickom lete merali teplotu oleja, zemiakov a pohyb bublín. V mikrogravitácii sa bubliny stále veľmi jednoducho oddeľovali od povrchu zemiakov.

„Okrem výživy a pohodlia by štúdia procesu vyprážania vo vesmíre mohla viesť aj k pokroku v rôznych oblastiach od tradičného varenia až po výrobu vodíka zo slnečnej energie v mikrogravitácii,“ hovorí jeden z autorov štúdie John Lioumbas.

Nočná mora manažérov fastfoodových reťazcov by sa teda nemusela naplniť a hranolky by mohlo byť možné vyprážať napríklad na dlhodobých misiách na Marse.