Lietanie s malým dieťaťom: aké dokumenty potrebuješ a prečo by dieťa nemalo sedieť na mieste pri uličke?

Letná sezóna je tu a s ňou prichádza aj nárast cestovania. Ak máš doma mále dieťa alebo je stále schované v bruchu, prečítaj si zopár vecí, ktoré musíš vedieť pred odchodom do cudziny.

Chcem ísť na dovolenku, no nemám kam odložiť dieťa a neviem, aké pravidlá preň platia. Chcem letieť lietadlom, no som tehotná a neviem, či môžem. Ak sa zapodievaš podobnými problémami, máme pre teba dobrú správu. V tomto článku sa dozvieš nielen to, aké podmienky platia pri cestovaní s deťmi a v tehotenstve, ale máme pre teba prichystané aj užitočné rady a tipy na spríjemnenie cesty.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň pravidelne prispievame aj článkami o cestovaní. Nájdeš tam tipy na lacné letenky, zaujímavosti z rôznych kútov sveta, ale aj rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi o ich cestách či so študentmi o pobyte na Erasme. Ak chceš podporiť náš redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

Na úvod by sme ťa iba chceli oboznámiť, že ak si rodič a chystáš sa na dovolenku s dieťaťom, vedz, že novorodenci lietadlom lietať nesmú. Bezpečné to pre bábätká je až po dovŕšení veku jedného týždňa. Je to preto, že ich organizmus je ešte veľmi krehký a dýchací a obehový systém je príliš slabý na to, aby zvládol zmeny tlaku (tie sa dejú v lietadle počas vzletu a pristávania, pozn. red.).

Dokumenty, ich platnosť a súhlas rodiča

Prvým krokom pred tým, ako vôbec bookneš letenku, je skontrolovanie dokumentov. Dospelí potrebujú väčšinou na cestovanie po Európe iba občiansky preukaz, no do mnohých krajín si treba vziať aj pas alebo si dokonca vopred vybaviť víza. To, do ktorých krajín sa dostaneš iba s občianskym, si môžeš pozrieť na interaktívnej mapke nižšie.

Takisto je dôležité overiť si platnosť dokumentov. Tie deti, ktoré už dovŕšili 15 rokov, potrebujú, rovnako ako dospelí, na cestovanie iba občiansky preukaz. Mladšie deti by mali mať cestovný pas. Pas dieťaťa by mal byť pred vycestovaním platný minimálne 3 mesiace po predpokladanom ukončení pobytu v zahraničí, v prípade dospelého je to 6 mesiacov.

Ber do úvahy aj fakt, že deťom sa pas nevydáva na také dlhé obdobie ako dospelým ľuďom. Dôvod je jednoduchý – dospelí sa vizuálne nemenia tak veľmi ako deti. Cestovný pas sa teda dieťaťu mladšiemu ako 16 rokov vydáva s platnosťou iba na 5 rokov a dieťaťu mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

Okrem toho je dôležité myslieť na to, že v prípade cestovania iba jedného rodiča s dieťaťom môžu niektoré krajiny vyžadovať dokument so súhlasom druhého rodiča (splnomocnenie). Prehľad krajín s rôznymi podmienkami na vstup nájdeš TU.

Keď už proces kúpy letenky absolvuješ, uisti sa, že mená všetkých cestujúcich v rezervácii si zadal správne. Musia totiž vždy korešpondovať s platnými cestovnými dokladmi a vyhneš sa tak problémom priamo na letisku.