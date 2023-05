„Máte tu piecku? Chcem si usušiť ponožky.“ Letušky nám prezradili 5 bizarných požiadaviek od pasažierov

Letušky a palubní sprievodcovia sa s nami podelili o tie najbizarnejšie požiadavky a sťažnosti svojich pasažierov. My sme pre teba vybrali tie najlepšie z najlepších.

„Jedna naša herečka, veľmi známa fosília, sa cítila celý let hypernovaná. Doteraz neviem, čo to znamená,“ píše Adam, bývalý palubný sprievodca.

Sťažnosti a bizarné požiadavky pasažierov sú každodennou súčasťou pracovných dní palubných sprievodcov. Človek by si pomyslel, že sa zvláštne veci nedejú často, no ako povedala jedna z respondentiek, každý deň bol pre ňu zážitkom.

Vytvorili sme na Instagrame výzvu, kde sa s nami súčasní alebo bývalí stevardi podelili o tie najzvláštnejšie príbehy z oblakov. Tie najlepšie sme zozbierali a vložili ich do tohto článku. Ľudí, ktorých spomíname v článku, nechávame v anonymite, resp. neuvádzame ich pravé mená. Je to preto, že niektorí z nich stále pracujú na pozícii stevardov.

Bizarná príhody stevarda zo Slovenska rozpráva o tom, čo všetko dokáže láska. Nie vždy sa to však môže vyplatiť. Zdroj: Unsplash/PChris Brignola

Láska hory prenáša. Alebo dáva bomby do lietadla?

Ľudia často hovoria, že by pre lásku urobili čokoľvek. Zrejme si to povedal aj istý pán z Turecka, ktorý spôsobil nielen niekoľkohodinové meškanie, ale aj poriadny stres posádke a pasažierom. To, čo sa dialo v lietadle, dopodrobna opísal palubný sprievodca Matúš.