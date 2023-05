Uvidíme The Rocka a Vina Diesela predsa len v ďalšej časti Rýchlo a zbesilo? Potitulková scéna z desiateho dielu ti jasne napovie

Tvorcovia akčnej série naznačili, či sa dvaja rozhádaní herci napokon znova stretnú na filmovom pľaci.

Upozorňujeme, že nasledujúci text obsahuje spoilery k filmu Rýchlo a zbesilo 10.



Ak si sledoval pozorne celú sériu Rýchlo a zbesilo, určite vieš, že v piatej časti sa k nabitému hereckému ansámblu pripojil aj svalovec Dwayne „The Rock“ Johnson ako nekompromisný agent Luke Hobbs s večne prísnym pohľadom a silou obra. Vydržalo mu to do ôsmeho dielu, kým sa nepohádal s Vinom Dieselom, ktorý hrá hlavnú postavu Dominica Toretta. Odvtedy sa The Rock objavil len v spin-offe Hobbs and Shaw s Jasonom Stathamom.

„Želám im všetko dobré s F9 a s F10 a F11 a všetkými ostatnými filmami zo série, ktoré natočia bezo mňa,“ povedal Johnson pred dvoma rokmi s tým, že so sériou Rýchlo a zbesilo nadobro skončil. The Rock označil Diesela za „princeznú“ a spochybnil aj jeho herecké kvality. Odvtedy sa herci hašterili na sociálnych sieťach, až prišiel prvý krok k uzmiereniu.





„Môj malý braček Dwayne, nastal ten čas. Svet očakáva finále Rýchlo a zbesilo 10. Ako vieš, moje deti ťa doma volajú strýko Dwayne... Pred rokmi som ti povedal, že splním svoj sľub Pablovi. Odprisahal som, že vytvoríme najlepšie Rýchlo a zbesilo vo finále, ktorým bude desiaty diel. Hovorím to z lásky, ale musíš prísť, nemôžeš nechať celú sériu len tak, pretože máš dôležitú rolu, ktorú musíš zahrať. Hobbsa nemôže hrať nikto iný,“ napísal na Instagram Vin Diesel v novembri 2021. Johnson však na výzvu nereagoval.

Desiaty diel prišiel do kín len 18. mája, a hoci sme The Rocka vo filme nevideli, nakoniec prišla potitulková scéna, kde sa Dwayne Johnson na malú chvíľu predsa len objavil znova v role Hobbsa. Hlavný zloduch najnovšej časti Dante (Jason Momoa) sa mu v scéne vyhráža, že pomstí smrť svojho otca, gangstra Hernana Reyesa, keďže práve Hobbs bol ten, čo stlačil spúšť a zabil ho.



Síce mala byť desiatka posledným dielom série, producenti sa rozhodli, že sériu natiahnu ešte minimálne o dve ďalšie časti. Vyzerá to teda tak, že napokon predsa len po rokoch uvidíme na jednom filmovom pľaci vedľa seba Diesela s Johnsonom. Z deja vyplýva, že budú musieť opätovne spojiť sily proti mocnému a poriadne nebezpečnému Dantemu, ktorý zďaleka nehrá podľa pravidiel.





Recenziu na film si prečítaj tu.