FOTO: Socha morskej panny v Taliansku vyvoláva rozruch. Jej krivky sú vraj „príliš provokatívne“

Socha v meste Monopoli vyprovokovala odporcov k „bodyshamingu“. Riaditeľ umeleckej školy Adolfo Marciano ale dielo obhajuje.

Nová socha morskej panny v južnom Taliansku v meste Monopoli ešte nebola oficiálne odhalená, no aj tak už stihla na sociálnych sieťach vyvolať rozruch. Informuje o tom The Guardian a The Independent. Kritici sa oháňajú aj tým, že socha je príliš provokatívna.



„Vyzerá ako morská panna s dvomi silikónovými prsiami a obrovským zadkom, ktorý na morskej panne ešte nikto nevidel,“ napísala miestna herečka Tiziana Schiavarelli na Facebooku.

Socha neochádza z hlavy známeho umelca či umelkyne, vytvorili ju študenti z umeleckej školy Luigi Rosso v Monopoli. Má stvárňovať jednu z najuznávanejších talianských žien Ritu Levi-Montalcini, vedkyňu a nositeľku Nobelovej ceny za neurológiu, ktorá prežila holokaust.



Autori a autorky si za svojím nápadom a finálnym dielom stoja aj napriek posmeškom. Podobný prístup zastáva aj riaditeľ umeleckej školy Adolfo Marciano. Sochu obhajoval tým, že ide o „poctu veľkej väčšine žien, ktoré majú krivky“. Vysvetlil, že mladí umelci dostali od starostu Monopoli za úlohu vytvoriť pre mesto niekoľko sôch, vrátane jednej na tému more. „Je to škoda, pretože študenti umenia si zaslúžia pochvalu namiesto kritiky,“ povedal.



Ako pripomína The Guardian, podobnú reakciu v minulosti vyvolalo odhalenie sochy farmárskej pracovníčky v meste Sapri v južnom regióne Kampánie v roku 2021. Bronzová socha umelca Emanuela Stifana zobrazovala ženu v priehľadných šatách z básne La Spigolatrice di Sapri.