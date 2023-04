13 detí žilo v dome plnom fekálií. Rodičia ich spútali reťazami a nepustili na záchod

Na súde so slzami v očiach vyhlásili, že svoje deti milujú.

Američania David a Louisie Turpinovci svojich potomkov dlhé roky týrali, zatvárali do klietok a pútali reťazami. Jesť im dovolili maximálne jedenkrát za deň a sprchovať sa mohli najviac raz ročne.

Najstaršia zo sestier Jennifer tak v 29 rokoch vážila iba 37 kilogramov. Deti väčšinu svojho života strávili zavreté v dome a na život vonku sa nemohli pozerať ani cez okno. Žili a spali v tom istom špinavom oblečení a ich dom bol preplnený zápachom fekálií či mŕtvymi zvieratami.

Zdroj: ABC News

Prvýkrát telefonovala ako 17-ročná

Jordan bola presvedčená, že ak by ju rodičia chytili, určite by ju zavraždili. Keď 14. januára 2018 v americkom meste Perris (Kalifornia) vyskočila cez okno domu na ulicu, ocitla sa v neznámom svete. Netušila ani, že by pre vlastnú bezpečnosť mala kráčať po chodníku a nie po ceste.

Život mimo domu až na malé výnimky 17-ročná mladá žena nepoznala. Rodičia Jordan a jej súrodencov síce občas brávali na výlety, no aj počas nich mali prísne zakázané rozprávať sa s cudzími ľuďmi.

Keď mala krátko po 6.00 h konečne zavolať na tiesňovú linku, bola veľmi nervózna. Na pláne úteku, s ktorým jej pomáhala 29-ročná sestra Jennifer, pracovala celé 2 roky. Jennifer sa jej pokúsila nakresliť na papier mapu, podľa ktorej by sa mohla pred domom orientovať. Keď sa nakoniec odhodlala vytočiť 911, triasli sa jej ruky. Nielenže bojovala o život seba a svojich 12 súrodencov, no bolo to prvýkrát, čo v živote telefonovala.