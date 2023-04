Trailer: Okúzľujúci spev Malej morskej víly a kráľ Triton, ktorý bojuje proti Uršuli

Tvorcovia Malej morskej víly od Disney v novej upútavke odhaľujú doposiaľ nevidené zábery. V krátkom teaseri počujeme Halle Bailey (Ariel) spievať skladbu Part of Your World a pozorujeme, ako jej otec, kráľ Triton (Javier Bardem), bojuje proti zákernej Uršuli (Melissa McCarthy).

V ďalších častiach vidíme aj princa Erica, osudovú lásku princeznej Ariel, ktorého hrá Jonah Hauer-King, a kraba Sebastiana, ktorému hlas prepožičal Daveed Diggs.

Portál Collider informuje, že hraná Malá morská víla bude oproti originálu asi dvakrát dlhšia. Mala by trvať až 2 hodiny a 15 minút. Film režíroval Rob Marshall, od ktorého sme naposledy videli muzikál Mary Poppins Returns s Emily Blunt. Premiéra v slovenských kinách je plánovaná na 25. mája 2023.

Experience the wonder of Disney's #TheLittleMermaid, coming to theaters on May 26. 🐚🌊 pic.twitter.com/LchLKYCRqn