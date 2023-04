PRIESKUM: Takmer 50 % mužov je vo vzťahu spokojných aj bez sexu

Otvorené vzťahy sú stále častejšie, mení sa prístup k súhlasu aj podoba partnerských vzťahov. Vyplýva to z prieskumu magazínu GQ.

Americký magazín GQ zrealizoval prieskum o modernej láske. Ľudí sa v ňom pýtali na ich sexuálny a partnerský život, zaujímalo ich, na čom im pri výbere partnerov záleží a ako sa vo vzťahoch správajú. Do prieskumu sa zapojilo viac ako 600 ľudí z Veľkej Británie. Výsledky ťa možno prekvapia.

Sex nie je jediná priorita

Ľudí to viac láka k otvoreným vzťahom a upúšťajú od klasického formátu monogamie. Muži sú podľa prieskumu otvorenejší feministickým témam a 63 % ľudí rozumie konceptu súhlasu lepšie než pred pár rokmi.

Takmer polovica opýtaných mužov (47 %) uviedla, že môžu byť šťastní aj vo vzťahu s minimom sexu či bez sexu. Sex je prioritou len pre 12 % respondentov, pre ostatných vyzerá rebríček najdôležitejších vecí inak. Niektorí budú radšej tráviť čas s rodinou a priateľmi (35 %), venovať sa športu (25 %) alebo zarábať peniaze (24 %).

Neznamená to však, že muži nechcú sexuálne experimentovať. Z prieskumu vyplýva, že asi štvrtina mužov už navštívila nejakú sex párty a radi by si to zopakovali. Aj štvrtina párov už takéto podujatie zažila.

Prikrášlené Tinder profily

Úprimnosť sa zoznamovacích aplikáciách je podľa prieskumu zriedkavá. Až 70 % mužov priznalo, že o sebe na zoznamkách klame.

Najčastejšie išlo o úpravy fotiek (36%), klamstvo o veku (35 %), kariére (28 %) alebo výške (27 %). Spomedzi mužov, ktorí sú práve v monogamnom vzťahu, až 21 % uviedlo, že sú na zoznamkách naďalej aktívni.

Okrem toho si takmer tretina mužov necháva nahé fotky bývalých partnerov alebo partneriek. Je to až trikrát častejšie než to robia ženy.

Mužov pri výbere zaujíma počet partnerov alebo partneriek

Podľa prieskumu 61 % mužov pri výbere partnera alebo partnerky zaujíma, koľko mali predtým sexuálnych partnerov alebo partnerky. Tá istá vec zaujíma 51 % žien.

Viac ako desať partnerov či partnerky sú už problém, uviedlo 28 % mužov. U žien bolo toto číslo väčšie: ako problematický označili počet 25 ľudí.

Napriek tomu takmer polovica mužov (47 %) označilo, že by uvažovali aj o inom než monogamnom vzťahu. Časť respondentov už aj žije v polygamii (9 %) a časť žije v otvorenom vzťahu (12 %).

Že dnešnej generácii monogamia nevyhovuje naznačujú aj ďalšie odpovede v prieskume. Až 60 % mužov priznalo, že v minulosti vo vzťahu podvádzali (pre porovnanie, 32 % žien sa tiež priznalo k podvádzaniu).