Šla som na rande a robila veci, ktoré muži neznášajú. Vydržal reči o mojom bývalom, horoskopoch či Instagrame?

Hovorila som o svojom ex, presviedčala som ho, že sa k sebe hodia naše znamenia, a bola som majetnícka. Snažila som sa ho jednoducho odplašiť správaním, ktoré muži údajne neznášajú.

So zatajeným dychom kráčam po opustenom parkovisku. O pár minút by som mala uvidieť svojho nápadníka – Maroša z Tinderu. Jediné, čo o ňom viem, je, že má pekné zelené oči a ochotu ísť so mnou na rande, aj keď vie, že o ňom napíšem článok. Tému môjho pripravovaného textu – ako odplašiť muža na prvom Tinder date – však nepozná.

Zo starostlivej rešerše vyplynulo, že muži na rande spravidla neznášajú týchto 5 vecí:

1. Keď dievča na prvom rande neustále spomína svojho expriateľa.

2. Keď si všetko fotí na Instagram – vrátane seba z rôznych uhlov.

3. Keď prikladá veľký význam astrológii a vedie monológy o tom, ako sa k sebe hodia vaše znamenia.

4. Keď je príliš žiarlivá a majetnícka – prípadne urobí scénu kvôli peknej čašníčke.

5. Keď začne hovoriť na prvom rande o tom, ako by si s daným mužom vedela predstaviť psa, deti a celý život.

Pred zle osvetleným podnikom už na mňa čaká Maroš. Je ľahké spoznať ho, keďže vyzerá presne ako na fotke. Nervózne prešľapuje pred budovou – asi nevie odhadnúť, čo ho čaká. Rozpačito sa zoznamujeme a vstupujeme dnu. Ovalí ma aróma pizze a piva. Maroš vyberá stôl blízko k vchodu, zrejme pre prípad rýchlej evakuácie z tohto rande. Zvedavo sa na mňa pozerá a nervózne sa usmieva.

„Chodíš často na Tinder dates?“ nadhodím. Maroš priznáva, že pár rande už za sebou má. Nie všetky vraj boli dobré. Rozprávam sa s ním o jeho práci, každodennom živote a vzťahoch. Pomaly sa osmeľuje. Ja si objednávam sódu s citrónom a nenápadne začínam s prvým „red flagom“.

Hovorový výraz red flags sa používa, keď chce niekto poukázať na výstražné signály pri potenciálnom partnerovi. Keď niekto vykazuje „red flagy“, znamená to, že sa správa zvláštne alebo môže mať zlé vlastnosti, ktoré by sa neskôr prejavili vo vzťahu.

Maroš si objednáva nealko pivo. „Takéto pil aj môj expriateľ,“ poviem len tak z ničoho nič. Maroš nevie, čo na to odpovedať, a tak sa len nervózne zavrtí. Pýta sa ma, či nepijem pivo. Zaklamem a poviem, že som na špeciálnej diéte, počas ktorej pijem len šťavy a nič nejem. Hovorí mi na to, že sa dlho venoval fitnesu a toto podľa neho nie je úplne optimálny štýl stravovania.

Pýta sa ma, čo robím a odkiaľ som. Priznávam, že som reportérka, keďže to už predtým vedel. Naša konverzácia pokračuje príjemným zoznamovacím rozhovorom, počas ktorého občas úplne mimo kontextu spomínam svojho ex.

„My sme boli naozaj taká prvá, osudová láska,“ vysvetľujem Marošovi, no mám pocit, že len čo spomeniem svojho bývalého partnera, už prestane počúvať a len neurčito prikyvuje. Po pár minútach rozhovoru pridávam ďalší red flag. Začnem si fotiť svoj pohár so sódou zo všetkých uhlov. Vysvetľujem Marošovi, že milujem pridávanie fotiek na Instagram.