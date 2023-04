Tekashi 6ix9ine sa vyjadril k brutálnemu útoku: Bolo to zbabelé, ale na ulici neexistujú žiadne pravidlá. Vydal aj pieseň s klipom

Raper napísal, čo si myslí o útočníkoch.

Ako sme informovali minulý mesiac, amerického rapera Tekashi 6ix9ina brutálne napadli a dokopali v posilňovni na Floride. Útočníci si ho mali vyhliadnuť v saune, kde bol práve bez ochranky. Po útoku bol raper hospitalizovaný v nemocnici.





Tekashi, vlastným menom Daniel Hernandez, známy aj vďaka svojim výrazným tetovaniam a vlasom vo farbách dúhy v sobotu prelomil mlčanie o udalosti a s emotívnym popisom zdieľal na Instagrame videozáznam z incidentu. Vidno, ako mu traja útočníci nadávajú do udavačov, kopú ho do tváre, do brucha či ťahajú za vlasy.

Kontroverzný raper, ktorý bol istý čas aj za mrežami a hrozilo mu až 47 rokov, na Instagram napísal: „Dva roky som chodil bez ochranky. Nehovorím, že to propagujem, ale teraz vidíte, že som sa naozaj nikdy pred ničím neskrýval. Ak ste mi niekedy skrížili cestu alebo ste niekedy prišli do môjho domu, môžete povedať svetu: ‚Danny jazdí na vlastných autách a sám.‘ Viete, koľkí z vás ma videli v reálnom živote chodiť takto na čerpacie stanice, do supermarketov, reštaurácií atď.“



„V každom prípade to, čo sa tu stalo, bolo zbabelé. Nehnevám sa, že sa to stalo. Na ulici neexistujú žiadne pravidlá, takže nemôžem povedať, že sa rozhodli zle. Očividne to nebolo fér, ale opäť, ulice nemajú žiadne pravidlá,“ pokračoval raper. Dodal však, že nerozumie, prečo niektorí ľudia týchto útočníkov oslavovali a podporovali ich konanie.



„Som rád, že som stále tu. A chcem povedať, že milujem svojich fanúšikov. Ďakujem,“ uzavrel celú vec Tekashi. Príspevok nazbieral už vyše milión lajkov. Raper v rovnaký deň vydal aj videoklip ku skladbe Bori, na ktorej mu hosťuje Lenier. Nakrúcali ho na Kube. Na videu vidno, ako raper rozdáva peniaze miestnym obyvateľom.