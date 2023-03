VIDEO: Tekashi 6ix9ina brutálne napadli a dokopali v posilňovni na Floride

Tekashiho si mali vyhliadnuť v saune, keď bol práve bez ochranky.

Raper 6ix9ine bol v utorok hospitalizovaný v nemocnici po tom, čo ho skupinka mužov napadla na toaletách v jednej z posilňovní na Floride. Záznamy zobrazujú, ako mu útočníci nadávajú do udavačov, kopú ho do tváre, do brucha, ťahajú za vlasy a fackujú ho.

Raperov právnik Lance Lazzaro pre TMZ uviedol, že k útoku malo dôjsť počas toho, ako bol Tekashi v saune bez osobnej ochranky. Po tom, čo zamestnanci posilňovne začuli rozruch, privolali políciu a sanitku. 6ix9ina následne previezli do nemocnice s ťažkými poraneniami – podľa všetkého má poškodenú čeľusť, chrbát a rebrá.

Portál TMZ zverejnil aj jeho fotografiu so zakrvavenou a opuchnutou tvárou. Jeho právny zástupca tvrdí, že bude žiadať federálnu políciu, aby 6ix9ine dostal náležitú ochranu, ktorú v jeho pozícii potrebuje.

#6ix9ine jumped beat up and robbed in a south Florida la fitness pic.twitter.com/EdWt9pH2oy — Master Sensei (@SenseiSosa23) March 22, 2023

Samozvaného kráľa newyorského rapu v apríli 2020 súd podmienečne prepustil na slobodu so sledovacím náramkom, ktorý mu o niekoľko týždňov nato zložili. Pôvodne mu síce hrozilo až 47 rokov za mrežami, keďže však spolupracoval s federálnymi úradmi a ochotne udal svoj niekdajší gang Nine Trey, trest mu výrazne znížili. Vzhľadom na jeho povesť udavača s ním množstvo raperov medzičasom ukončilo vzťahy a mnohí rapoví fanúšikovia ho preto doteraz nazývajú „krysou“.