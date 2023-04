4 TOP pet friendly ubytovania na Slovensku. Vrúcne privítajú teba aj tvojho domáceho miláčika

Nájsť ubytovanie, ktoré je vhodné nielen pre dospelých a deti, ale aj pre domácich miláčikov, je na Slovensku náročné. Prelustrovali sme za teba ubytovania na Airbnb, ktoré zvieratká vrúcne privítajú, a vybrali sme tie naj.

Svojich domácich miláčikov by sme so sebou najradšej brali všade. Nie sú to len bytosti, o ktoré sa staráme, ale plnohodnotní členovia domácnosti, naša rodina. Ideálnym zážitkom, či už pre nás, alebo pre našich štvornohých kamošov, je oddych na chate v prírode.

Rozhodli sme sa prelustrovať známu webovú službu Airbnb, ktorá sprostredkúva prenájom ubytovaní po celom svete. Do kritérií sme zahrnuli povolenie domácich miláčikov a spomedzi všetkých sme vybrali tie najlepšie miesta. Nedá nám však nespomenúť, že nájsť takéto ubytovanie je celkom náročné, na Slovensku ich totiž veľa nie je.

DOM 814 pri Banskej Štiavnici

Nachádza sa vo Svätom Antone neďaleko Banskej Štiavnice. Celkovo ponúka ubytovanie až pre ôsmich hostí, pričom sa v ňom nachádzajú tri spálne. Okrem nádherného výhľadu na štiavnickú kalváriu je obrovskou výhodou terasa a oplotený veľký areál. Tam sa môžu domáce zvieratá do sýtosti vybehať a ty nemusíš mať obavu, že utečú niekam ďaleko. O kvalite tohto ubytovania svedčia aj komentáre od hostí.