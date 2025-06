Futbalová legenda Cristiano Ronaldo tak symbolicky vstúpila na politickú scénu.

Donald Trump si v uplynulých dňoch prevzal netradičný dar. Išlo o podpísaný dres portugalskej reprezentácie od samotného Cristiana Ronalda, ktorý prezidentovi poslal predseda Európskej rady. Trump sa pochválil fotografiou daru a osobným venovaním na sociálnych sieťach, čím okamžite vyvolal vlnu reakcií.

Dar si prevzal na stretnutí G7. Ide o blok zložený z lídrov USA, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska a Spojeného kráľovstva, ktorí sa stretávajú každý rok už päť desaťročí, aby diskutovali o globálnom hospodárskom riadení a medzinárodnej bezpečnosti.

Zdroj: Instagram / @viralpopculture

Na drese stálo rukou napísané: „To President Donald J. Trump, playing for peace.”

(Pre prezidenta Donalda J. Trumpa – hráme za mier.)

Je to krátky, no veľmi symbolický odkaz. Ronaldo sa zvyčajne drží mimo politiky, o to viac prekvapilo, že poslal svoj dres práve Trumpovi a ešte s takýmto sloganom.

Zdroj: Instagram / @cristiano.ronaldo7_

Trump, známy svojou slabosťou pre športové hviezdy a veľké gestá, nezabudol k daru pripojiť svoje klasické nadšenie.