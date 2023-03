Lucia Mokráňová: Veľa ľudí vo fitnes komunite to len hrá. Prezentovanie sa ako krásny, chudý a vyšportovaný zarába na Instagrame

Fitnes influencerka Lucia Mokráňová na svojom Instagrame motivuje k cvičeniu a zdravému životnému štýlu viac ako štvrť milióna ľudí. Sama si však nie raz prešla obdobím, keď výrazne pribrala a prehodnotila vzťah k vlastnému telu.

Lucia Mokráňová patrí s viac ako 270 000 followermi k najsledovanejším fitnes influncerkám na Slovensku. Sama si však prešla obdobím, keď výrazne pribrala a k svojmu telu nemala taký pozitívny vzťah, ako má dnes. „Keď som sa pozerala na iné štíhle ženy, nerozumela som, prečo nevyzerám ako ony, keď pre to robím tak veľa,“ vysvetľuje v rozhovore.

Fitnes influencerku Luciu Mokráňovú sleduje aktuálne 276 000 ľudí. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran



Ako však hovorí ďalej, jej pohľad na ženské telo zmenilo najmä materstvo a to svoje neprestala mať rada ani potom, keď počas tehotenstva pribrala 30 kíl. „Keď som pribrala v tehotenstve, bolo to úplne iné. Mala som sa rada aj s kilami navyše a nemala som nutkanie porovnávať sa s inými ženami,“ dodáva.

Patríš k najsledovanejším fitnes influencerom. Ako sa počas tvojho života menilo vnímanie vlastného tela?

Moje názory na ženské telo sa zásadne zmenili po tom, ako som sa stala mamou. Predtým som verila, že každá žena, ktorá bude na sebe makať, vrátane mňa, môže mať telo snov. Ak prišla za mnou klientka, ktorá tvrdila, že sa to nedá, lebo napríklad nestíha, brala som to ako výhovorky.



Potom prešlo pár rokov a ja sama som v tehotenstve pribrala 30 kíl, o čom som bola predtým tiež presvedčená, že sa mi nikdy nestane. Veď predsa celý život cvičím a jem zdravo. Z teoretickej stránky tomu nič nenasvedčovalo, akurát v tehotenstve som priberala omnoho rýchlejšie a viac, ako som myslela. Aj tu som si povedala, že nevadí, zamakám a po pôrode rýchlo schudnem.



Keď sa mi narodila dcéra, život sa otočil naruby a čas, keď som mala makať vo fitku, by bol na úkor času, ktorý by som strávila s ňou. Materstvo jednoducho zmenilo priority. Talinka bude mať o chvíľu tri roky a možno len pred pár mesiacmi som začala znova pravidelne chodiť do fitka. K svojmu pôvodnému telu sa dostávam veľmi pomaly.



V minulosti si mala obdobie, keď si výrazne pribrala. Na margo toho si mi v našom staršom rozhovore povedala, že si sa vtedy nenávidela a bolo pre teba veľmi ťažké pozerať sa na štíhle ženy. Počas tehotenstva to však bolo inak...

Prvýkrát som výrazne pribrala pri účasti v reality šou Farma. V tom čase som prežívala veľmi ťažké obdobie. Po šou som sa vrátila k svojej pôvodnej práci trénerky, cvičila som, ale nevedela som schudnúť. Navyše som si uvedomovala, že od fitnes trénerky sa asi očakáva, že by mala vyzerať inak.

Keď som pribrala v tehotenstve, bolo to úplne iné. Mala som sa rada aj s kilami navyše, vysvetľuje v rozhovore Lucia. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Keď som sa pozerala na iné štíhle ženy, nerozumela som, prečo nevyzerám ako ony, keď pre to robím tak veľa. Tlačila som na seba v cvičení, obmedzovala som sa v jedle, ale ako to v živote chodí, ak na niečo priveľmi tlačíte, zväčša sa to nepodarí. Keď som pribrala v tehotenstve, bolo to úplne iné. Mala som sa rada aj s kilami navyše a nemala som nutkanie porovnávať sa s inými ženami.



Na Instagrame ma sleduje mnoho žien, ktoré sa tak ako ja chceli vrátiť k cvičeniu po pôrode, no nemali čas. Vymyslela som pre nás výzvu: Cvičíme, kým deti spia, a každý deň sme si tak spoločne dopriali polhodinku pre seba. Pomaly som sa dostávala k cvičeniu a pomaly klesala aj váha.



Dá sa podľa teba nejako zmeniť nastavenie v hlave, aby sme dokázali brať iné ženy na sociálnych sieťach ako motiváciu a nie ako dôvod na porovnávanie?

To je dobrá otázka. Mne sa to tiež ešte občas stane. Keď napríklad iná žena pridá fotku ráno po zobudení a vyzerá krásne, poviem si, že ja po zobudení takto rozhodne nevyzerám, a automaticky začnem podrobne študovať jej beauty rutinu, aby som sa k tomu priblížila.