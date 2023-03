Odmietali sex a dali sa vykastrovať. Sektári sa poistili proti znásilneniu mimozemšťanmi, potom „odleteli“ na vesmírnej lodi

Podľa ich učenia bola Panna Mária oplodnená na vesmírnej lodi a Ježiš Kristus bol v skutočnosti mimozemšťan.

Členovia sekty Heaven’s Gate spáchali v priebehu marca 1997 v Rancho Santa Fe masovú samovraždu. Ešte predtým sa však poistili proti únosu či znásilneniu mimozemšťanmi. Mysleli si, že sa po spáchaní samovraždy dostanú na vesmírnu loď, ktorá práve vtedy letela okolo Zeme. Kto bol ich vodca, aké mali pravidlá a prečo sa niektorí členovia dali vykastrovať?

NEJDE O ILUSTRAČNÚ FOTOGRAFIU. Takto mal vraj podľa členov sekty Heaven’s Gate vyzerať „člen kráľovstva nebeského“. Zdroj: heavensgate.com

Zápach mŕtvol cítili ešte predtým, než zbadali hromadu tiel

Zástupca šerifa Robert Brunk, ktorý prišiel na miesto činu spolu so svojou kolegyňou, opísal, že ihneď zacítil zápach mŕtvol. Telá v prenajatej vile sektárov v Rancho Santa Fe sa začali pomaly rozkladať.

Takmer všetky obete mali na sebe položené tmavofialové rubáše, obuté čierne topánky značky Nike a na oblečení nášivky s nápisom „Heaven’s Gate Away Team“. Telá ležali v rovnakej polohe. Každá jedna obeť bola otočená tvárou hore.

Zástupca šerifa prestal počet mŕtvych rátať pri čísle desať, uvádza The San Diego Union Tribune. Keďže boli na mieste činu iba dvaja policajti a netušili, čo ľudí v dome zabilo, radšej sa stiahli preč a počkali na posily. Aj keď im anonym v telefonáte oznámil, že išlo o masovú samovraždu sektárov, v prvých chvíľach si nemohli byť ničím istí.

26. marca 1997 našli vyšetrovatelia vo vile v Rancho Santa Fe celkovo 39 obetí – 21 žien a 18 mužov. Išlo o najväčšiu masovú samovraždu v Amerike, za ktorou stál Marshall Applewhite, vodca sekty Heaven’s Gate.

Nášivky, ktoré malo na svojom oblečení 39 sektárov. Zdroj: HBO Max

Aby zamedzil sexuálnym túžbam, dal sa vykastrovať

Marshall Applewhite sa narodil v roku 1931 v štáte Texas a pracoval ako profesor hudby na University of St. Thomas v Minnesote. Z nej ho v roku 1970 prepustili a hovorilo sa, že za tým bola jeho milostná aféra s jedným zo študentov, píše CNN. Krátko nato ho opustila manželka.

Applewhite vraj cítil vinu za svoju homosexuálnu orientáciu a hľadal spôsob, akým by sa telesných túžob zriekol. James Lewis z Institute for the Study of American Religion, ktorý sa zaoberal sektou Heaven’s Gate, pre CNN povedal, že práve prístup vodcu sekty k svojej sexuálnej orientácii bol dôvodom na prísne pravidlo zákazu sexu.

A práve jeho strach zo sexuálneho pudu bol príčinou toho, že Applewhite a ôsmi ďalší členovia v 90. rokoch podstúpili kastráciu. Prvú kastráciu mala na starosti jedna z členiek, ktorá bola zdravotnou sestrou. Prvého záujemcu však takmer pripravila o život, a tak si na ďalšie lekárske zákroky museli nájsť lekára.

Začiatkom 70. rokov sa Applewhite na psychiatrii spoznal so zdravotnou sestrou Bonnie Nettles. On sám však tvrdil, že ju spoznal pri bežnej návšteve nemocnice, kde sa liečil jeho kamarát.

Nech už je pravdivá jedna či druhá verzia, spoločne s Nettles založil sektu Heaven’s Gate (pôvodne sa nazývali Human Individual Metamorphosis a Total Overcomers Anonymous). Podľa ABC 7 začal mať Applewhite v tomto období depresie, počul v hlave hlasy a hovoril o apokalyptických víziách konca sveta. A práve Nettles ho presvedčila, že je v tom niečo viac.

Jedna z obetí masovej samovraždy z roku 1997. Zdroj: KIM KULISH/CORBIS VIA GETTY IMAGES

Web sekty je stále funkčný, ľudia vraj denne žiadajú o členstvo

Obaja vodcovia Heaven’s Gate boli bývalými kresťanmi, a tak z veľkej časti vychádzali z učenia Biblie. Biblické kresťanstvo však kombinovali s prvkami science fiction, UFO náboženstvami a učením duchovného hnutia New age. Podľa sekty napríklad Panna Mária počala Ježiša na vesmírnej lodi.