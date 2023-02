Brutálny mexický kartel poslal do ulíc 700 zabijakov. Tajomného narkobaróna El Maya nikdy nechytili

Ismael Zambada García alias El Mayo je nepolapiteľným mexickým narkobarónom. V jeho veku by už väčšina ľudí bola na dôchodku, no El Mayo po desiatkach rokov na úteku naďalej riadi obávaný drogový kartel Sinaloa.

Ten v rokoch 2019 a 2023 rozpútal boje v uliciach Mexika a dokázal vládu donútiť, aby sa vzdala. Čo sa stalo s kartelom Sinaloa po chytení El Chapa a prečo vraj Mexiko čakajú po smrti El Maya krvavé boje gangov?

Zdroj: Wikimedia/DEA

Má strach z väzenia, radšej by vraj spáchal samovraždu

Mexická vláda v roku 2009 vydala zoznam 37 najhľadanejších narkobarónov. Väčšinu z nich sa úradom podarilo chytiť alebo sú už v súčasnosti po smrti. Jediný, ktorý je dodnes na úteku, je vodca kartelu Sinaloa Ismael Zambada García prezývaný El Mayo. V drogovom biznise sa El Mayo, ktorý sa narodil v roku 1948, pohybuje od mladosti. S predajom narkotík začal už ako 16-ročný, píše The Sun.

Začiatkom roku 2023 oslávil na slobode 75. narodeniny, čo je v jeho brandži obrovská rarita. Patrí medzi posledných aktívnych šéfov mexických kartelov zo starej školy, ktorí ešte zažili časy obchodovania s kolumbijským narkobarónom Pablom Escobarom.

Podobne ako Escobar, aj El Mayo sa chcel stať ľudovým hrdinom a filantropom tým, že časť krvavých peňazí investoval do potrieb miestneho obyvateľstva. Newsweek píše, že do svojho rodného mesta El Alamo pravidelne chodieval na Vianoce rozdávať peniaze a darčeky. Okrem toho dal tiež postaviť kostoly či futbalové ihriská, čím si svojím spôsobom kupoval podporu krajanov.

Na dolapenie El Maya USA vypísali odmenu 15 miliónov dolárov, uvádza protidrogová jednotka DEA na svojom webe. Možnosť, že by ho úrady dostali živého, však nie je podľa jeho slov veľmi pravdepodobná.

El Mayo ešte v roku 2010 v rozhovore pre mexický časopis Proceso priznal, že má z väzenia strach. Zvažoval preto, že ak by ho mali chytiť, zrejme by skôr spáchal samovraždu, píše Los Angeles Times. Pri jeho zlom zdravotnom stave (údajne má cukrovku) je teda skôr pravdepodobné, že sa do väzenia nikdy živý nedostane.

