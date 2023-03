V Salvádore je najväčšie väzenie Ameriky. V cele so 100 ľuďmi sú len 2 umývadlá, 20 % väzňov nebude mať kde spať

Kritici hovoria o novodobom koncentračnom tábore. Prezident Salvádora má však v rámci boja s kriminalitou v krajine obrovskú podporu.

V Salvádore začiatkom roku 2023 otvorili najväčšie americké väzenie, do ktorého majú posielať členov gangov. Podmienky vo vnútri však podľa niektorých ľudskoprávnych aktivistov pripomínajú koncentračný tábor.

V prípade naplnenia priestorov by sa v jednej cele s dvomi toaletami nachádzalo až 100 väzňov, trestanci by mali v priemere len 0,6 m² priestoru a jeden strážnik by dozeral na 40 trestancov.

Väzenie s gangstrami, ktorí predávali deti na prostitúciu

Spútaných trestancov v bielych šortkách na zverejnených videách poháňajú zamestnanci nového gigantického väzenia v Salvádore, ktoré je vraj najväčším na americkom kontinente. S množstvom tetovaní a krátkymi zostrihmi vlasov sú muži v pohybe prakticky na nerozoznanie.

Väzenie v obci Tecoluca s názvom Center for the Confinement of Terrorism otvorili koncom januára tohto roku. Jeho rozloha je 1 659 211 m² a dnu sa zmestí až 40 000 väzňov, ktorých má strážiť 250 policajtov, 600 vojakov a 1 000 strážnikov, píše La Prensa Gráfica.

Prezident Salvádora Nayib Bukele na Twitteri ukázal nové monštrózne väzenie a jeho prvých obyvateľov.

Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).



Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.



Seguimos…#GuerraContraPandillaspic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023

Počas februára podľa vládnych videí do väzenia nahnali prvých viac ako 2 000 väzňov. Trestanci sú podľa Voxu predovšetkým členmi brutálnych gangov 18th Street gang a ich konkurencie z MS-13 (Mara Salvatrucha).

Členov MS-13 si napríklad v minulosti najímal aj neslávne známy drogový kartel Sinaloa, ktorý riadili El Chapo (vo väzení) a El Mayo (na úteku). Peniaze získavajú zo širokého spektra nelegálnych činností, medzi ktoré patrí aj prostitúcia detí.

Nová väznica v Salvádore vznikla ako reakcia na hromadné zatýkanie v krajine, ktorým prezident Salvádora Nayib Bukele zakročil proti rozšírenej kriminalite.

Noah Bullock, výkonný riaditeľ organizácie zameranej na ľudské práva Cristosal, pre Vox povedal, že Salvádor bol „počas viacerých momentov za posledných 20 rokov najnásilnejšou krajinou sveta“. Ľudia unavení tamojším násilím preto často prižmúria oko nad kontroverznou vládnou stratégiou, pri ktorej obmedzujú viaceré ústavné práva.

Na 100 väzňov pripadajú iba dve toalety a dve umývadlá

Niektorí ľudskoprávni aktivisti prirovnali nové najväčšie americké väzenie ku koncentračnému táboru. Poukazujú na to, že účelom väzenia nemá byť len trestanie páchateľov, ale aj pokus o ich resocializáciu, aby sa po odpykaní trestu mohli stať prínosom pre spoločnosť. Podmienky v Center for the Confinement of Terrorism by však najmä v prípade naplnenia kapacít boli katastrofálne.

V jednej cele určenej pre maximálne 100 väzňov sú iba dve umývadlá a dve toalety. Na 100 väzňov pripadá len 80 kovových lôžok, čo znamená, že v prípade naplnenia väznice by zhruba 20 % trestancov muselo spať na zemi.