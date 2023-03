„Nivy sú lifestyle.“ Nákupné centrum je pre tínedžerov fajčiareň, bar, zoznamka aj miesto bitiek (Reportáž)

Bratislavčania sa môžu sťažovať na mnohé, rozhodne však nie na nedostatok nákupných centier. Jedno obrovské nosí ako pancier na „chrbte“ aj centrálna autobusová stanica. Dovedna 7 poschodí Nív ponúka zdanlivo nekonečné množstvo butikov a stravovacích zariadení.

OC Nivy si mimoriadne obľúbili aj partie tínedžerov, ktoré tu trávia voľný čas po škole či cez víkendy. Klimatizovaný obchoďák ich chráni pred zimou aj horúčavami. Mnohých pritom vôbec nezaujímajú obchody ani prikrčená autobuska v podzemí.

Narazíme na nich skôr v rozsiahlom parku na streche a priľahlom food courte. Práve v ňom prišlo v januári k fyzickému konfliktu, ktorý sa skončil zlomeným nosom a zadržaním 14-ročného Juraja, ktorému podľa polície hrozia až 3 roky obmedzenia slobody.

Obchodný dom, ktorý pri otvorení sľuboval moderný mestský priestor, do ktorého „zájdeš po mrkvu a odídeš s kabelkou“, sa tak stal aj miestom, kam prídeš „kapriť“ a odídeš so zlomeným nosom.

Vydali sme sa na prechádzku Nivami a zaujímalo nás, prečo sem chodia tínedžeri tak hojne a či sa tu cítia bezpečne.

„Musíš byť pripravený na všetko. Aj na týpkov s mačetou“

Patrik, Samuel a Peťo pokojne diskutujú s kamošmi vo food courte. O zadržaní Juraja počuli, no prípad ich vôbec neprekvapil. „To sú skrátka Nivy. Mnohí nemajú problém sem doniesť ani zbraň. Musíš byť pripravený na všetko. Aj na týpkov s mačetou, minule nás tu s nimi naháňali Ci**ni z Vrakune. Boli ich desiatky a vtedy sme pred nimi zdrhali aj so slovanistami. Nivy sú lifestyle,“ hovorí pobavene Peťo.

Patrik, Samuel, Peťo a spol. Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Chlapci sa zhodujú na tom, že Nivy lákajú rôzne indivíduá. Dodávajú, že konflikty vznikajú akosi z dlhej chvíle, keď si provokatéri hľadajú zámienky. „Stačí, že sa niekto na niekoho zadíva, a už to ide: ‚Čo sa na mňa pozeráš? Zabijem ťa...‘ a už sa idú biť,“ opisujú modelovú situáciu. Konfliktné situácie na Nivách ich však neodrádzajú od častých návštev. Dochádza k nim totiž všade. „Deje sa to aj v Starom Meste, je to proste Bratislava,“ upozorňuje Patrik.

Nivy, ktoré na čele ich hierarchie nahradili Euroveu, pre nich predstavujú predovšetkým miesto, kde si môžu sadnúť a diskutovať, najesť sa či stretnúť nových kamarátov. „Porovnal by som to s Tinderom. Je tu kopec miest na sedenie, a tak je tu celkom intimita. Dnes sme si hore sadli do boxu a prišli nás pozdraviť nejaké baby, prisadli si a zoznámili sme sa,“ približuje Samuel dôvody, prečo na Nivy nezanevrieť.

mall rats. Odkazujú na rovnomenný film od Kevina Smitha, no poctu fenoménu sme mohli nedávno vidieť v Obľúbenosť trávenia voľného času v nákupných centrách medzi tínedžermi si všímajú aj sociológovia. Na označenie mládeže holdujúcej „flákaniu“ sa po obrovských priestoroch shoppingov používajú výraz. Odkazujú na rovnomenný film od Kevina Smitha, no poctu fenoménu sme mohli nedávno vidieť v 7. epizóde Last of Us alebo v celej tretej sérii Stranger Things

„Daj mi hlavičku“

Počet tínedžerov v skupinke pred východom z food courtu dynamicky stúpa. Priamoúmerne narastá aj znôška po filter vyfajčených cigariet v popolníkoch. Podľa členov skupinky sú dnes Nivy najlepšie miesto na stretávanie sa v meste. Mnohí sa poznajú práve odtiaľto, keďže pochádzajú z rôznych kútov okolia Bratislavy a navštevujú odlišné školy. Zhodujú sa, že v ich obciach „zdochol pes“.

Vládne medzi nimi priateľská atmosféra, čo sa však vraj nedá povedať o nálade medzi rôznymi skupinkami navzájom. Pýtame sa na to, čo majú dnes v pláne, a dočkáme sa priamočiarej odpovede. „Nahúliť sa, na**bať sa, po**bať sa,“ po ktorej nasleduje zvolanie: „Nový deň, nový začiatok. Treba si užiť pubertu.“

