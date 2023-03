Čaká nás najlepší turnaj v histórii Oktagonu? Začína sa nemilosrdný súboj o 300-tisíc eur

Štartuje najväčší projekt v histórii organizácie Oktagon MMA. V sobotu 4. marca sa Ostrava stane dejiskom úvodného kola pyramídy Tipsport Gamechanger, v rámci ktorej si bojovníci rozdelia milión eur. Celkový víťaz dostane 300-tisíc eur. O životné peniaze sa pobije 16 bojovníkov, ktorým by táto výhra mohla zmeniť život.

Európsku MMA elitu za niekoľko dní privíta naplnená Ostravar aréna. Ich duely sú zárukou atraktívnych bitiek a zápasová karta turnaja Oktagon 40 sa vďaka nabitému zloženiu radí medzi tie najlepšie v histórii organizácie. Českú republiku bude ako jediný reprezentovať David Kozma, ktorý sa vracia po tvrdej prehre s obrovskou motiváciou, aby pred domácim publikom zasadol späť do víťazného sedla.

V akcii uvidíme aj slovenského rebela Samuela „Piráta“ Krištofiča s francúzskym postrachom Alexom Lohorém, nemecká mašina Christian Jungwirth sa pobije so španielskym býkom Josém Antoniom Martínom Reisom a ako jediný mimoeurópsky bojovník sa predstaví Leandro Silva alias Apollo, ktorého v prvom kole pyramídy preverí bývalý bojovník UFC z Grécka.

Ako obvykle sme sa pozreli na všetky zápasy bližšie a prinášame ti predikcie, ako by podľa nás mohli jednotlivé bitky dopadnúť. A aké výsledky tipuješ ty? Daj nám vedieť v komentároch.

Základné informácie o turnaji Oktagon 40

Kedy: 3. marca 2023

Kde: Ostravar aréna, živý prenos na

Andrej Kalašnik vs. Matouš Juráček

Zápas, ktorý dlho visel vo vzduchu a my sme sa ho konečne dočkali. V tomto brniansko-pražskom derby môžeš čakať nemilosrdný boj bez zbytočných rečí. Obaja majú skvelú techniku, sú vysokí a dokážu byť veľmi presní. Môžeme preto čakať určite vyrovnaný duel.



Juráček šiel v Oktagone spanilú jazdu od svojho príchodu v roku 2020. Porazil Jana Širokého, Roba Pukača, Tata Primeru či Gábora Borárosa, nakoniec ho však o jeho neporaziteľnosť pripravil Alex Lohoré v decembri minulého roku. Andrej Kalašnik má všetky predpoklady na to, aby sa stal jeho ďalším katom.



Možno si spomínaš na to, ako ladne a rýchlo zlikvidoval obávaného Christiana Jungwirtha či ako dominantne porazil Tomáša Meliša alebo Joela dos Santosa. Hoci narazil v zápase so súčasným šampiónom velterovej váhy Kaikom Britom, ukázal, že dokáže byť mimoriadne nebezpečný a trestať chyby tvrdo a expresne.



Juráček je však prefíkaný a zápasy vyhráva často takticky na body. Ak by teda o výsledku mali rozhodnúť bodoví rozhodcovia, je možné, že Juráček bude mať výhodu. Ak sa však zápas skončí skôr, prikláňame sa na stranu Kalašnika. Zároveň pripomíname, že pôjde o rezervný zápas v rámci Gamechangeru. Víťaz sa stane náhradníkom, ktorý by potenciálne mohol nahradiť niektorého z účastníkov pyramídy v prípade jeho zranenia.



Tip na víťaza: Kalašnik

Andrej Kalašnik. Zdroj: OKTAGON MMA

Radovan Úškrt vs. Melvin Van Suijdam

Úškrt sa vryl domácim fanúšikom do pamäti vďaka druhej sérii reality šou Oktagon Výzva 2, kde predviedol ukážkové knokauty. Prebojoval sa až do finále, ale napokon podľahol Pirátovi. Odvtedy ešte fanúšikom pripomenul svoju silu, no prišla dlhá trojročná pauza od MMA. Keď sa do klietky vrátil, ukázal, že na nič z toho, čo sme predtým videli, nezabudol.

