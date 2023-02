Vo Fabriq MMA sa opäť predstaví Gábor Boráros. Pravdepodobne pôjde o hlavný zápas turnaja

Promotér Oktagonu MMA Ondřej Novotný predstavil na jeseň minulého roku novú organizáciu bojových umení Fabriq MMA, za ktorou stojí Attila Végh. Po úspešnej novembrovej premiére v Mestskej športovej hale v Trnave sa turnaj 25. februára presunie do Nitry. Organizátori oznámili, že sa do klietky Fabriqu vracia Gábor Boráros, ktorý v Trnave ukončil Gréka Roberta Oganesyana po necelých troch minútach súboja. V Nitre sa postaví proti bývalému zápasníkovi Kirillovi Medvedovskému z Izraela. Pravdepodobne pôjde o aj hlavný zápas večera.

Nitrianskemu publiku sa vo februári predvedú ďalšie zvučné mená z Oktagonu MMA, konkrétne Roman Paulus, Marek Mazúch, Michal Konrád, Peter Gabal a Braňo Zuzák. V klietke sa opäť pobije aj Tomáš Cigánik, ktorému organizátori predpovedajú sľubnú budúcnosť. Jeho súperom po víťaznom profi debute v Trnave bude skúsený Peter Gabal (3 : 2), ktorý v zápase v Košiciach v októbri 2022 porazil Íra Lloyda Manninga.

„Myslím si, že je viac dominantný na zemi. Beriem ho ako komplexného zápasníka s bohatou amatérskou kariérou. Mojou veľkou výhodou môže byť to, že som na žinenke s Lajošom Kleinom v príprave pomaly každý deň,“ vysvetlil Cigánik. „Víťazstvo je pre mňa veľmi dôležité, v profi sa to už berie veľmi vážne. Je pre mňa prvoradé, aby som ukázal to, čo robím na tréningoch. Ak sa mi to podarí, rozhodne zvíťazím. Naposledy sa mi nepodarilo ukončiť súpera Davida Tiepa ani napriek prevahe v zápase. Teraz si chcem viac brúsiť zbrane, aby som dosiahol na predčasné ukončenie,“ dokončil zápasník.

Fanúšikovia očakávali aj domáceho borca Vojta Barboríka, ktorý z neznámych dôvodov do turnaja nenastúpi, čo potvrdil aj Fabriq MMA na sociálnych sieťach.

V Nitre nebudú chýbať ani amatérske súboje. Tešiť sa môžeš na súboj Marcela Šima z bratislavského Chaossu a Mareka Karlíka, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho kickboxera roku 2021. Uvidíš aj trojnásobného šampióna K1 s titulmi WKU a WKF Patrika Križana, ktorý sa postaví proti Júliusovi Kurincovi.

Premiérový turnaj v Trnave splnil očakávania fanúšikov MMA – videli sme zápasy plné dychberúcich ukončení a Rytmusa v úlohe uvádzača. Slovenský rapper si túto úlohu zopakuje aj v Nitre. Organizácia Fabriq MMA si nastavila latku vysoko a už 25. februára uvidíme, či si ju dokáže udržať.

Lístky si môžeš kúpiť prostredníctvom siete Ticketportal alebo si túto atraktívnu kartu môžeš vychutnať prostredníctvom PPV na Oktagon.tv.

Zdroj: Fabriq MMA

