Joker v novom komikse otehotnel a porodil syna. Transfóbni hejteri o komikse klamú, aby mohli šíriť nenávisť voči LGBTI+

Server Screenrant informuje o aktuálnej kontroverzii vo svete komiksov DC. Komiks Joker: The Man Who Stopped Laughing zobrazuje tehotného Jokera, ktorý porodí vlastného syna. Transfóbni ľudia na sociálnych sieťach okamžite začali s nenávistnou kampaňou (pozri komentáre na Facebooku alebo Twitteri) kritizujúcou DC za to, že „tlačí“ mladým do hláv transgenderové predstavy o komiksových postavách.

Pravdou však je, že buď nečítali opis komiksu, alebo začali zámerne šíriť svoje transfóbne a anti LGBTI názory aj napriek tomu, že ich nemajú čím podložiť. Joker v komikse totiž otehotnie po tom, čo sa nepodarí kúzlo čarodejnice Zatanny.

Joker síce otehotnie, no porodí zmutované dieťa, ktoré vyvracia. Ide teda o následok nepremysleného a nezodpovedného rozhodnutia šialenej postavy, akou je Joker. V komikse nepadne ani slovo o tom, že by sa z neho stala transgenderová žena.

these “news” blogs purposefully post this with the intention of starting a homophobic/transphobia mob and the funny thing about this is that joker isnt even being portrayed as a trans man, he just had a spell put on him that made him pregnant lmao https://t.co/BDsQaqotSY