Nový seriál Iveta je preplnený hláškami, ktoré potrápia tvoju bránicu. Tvorcovia sa však nevyhli stereotypom či prízemným vtipom

Namiesto vysedávania v škole pije borovičku v krčme ako vodu a tancuje tam na stoloch pre šťastných dôchodcov. Dáva kolená medzi nohy tým, ktorí sú príliš otravní a „prítulní“. Je ostrá, papuľnatá, no zároveň prefíkaná a samostatná. A keď už musí písať dôležitú písomku, lišiacky si sadne k najväčšiemu poctivcovi, aby jej poradil.



Taká je seriálová Iveta, 18-ročná maturantka, v podaní Alžbety Ferencovej, nadanej herečky a speváčky vystupujúcej pod umeleckým menom Zea a múzy českého rapera Paulieho Garanda. Očakávaný slovenský seriál dorazil na obrazovky TV JOJ a na JOJ Play. My sme boli pri tom, aby sme pre teba zhodnotili prvé dva diely.





Slovenský seriál Iveta. Zdroj: TV JOJ

Politicky nekorektný humor a odvážne dialógy

O novinku, ktorá má zaujať kontroverzným príbehom a rozprávať o predsudkoch či láske a (ne)splnených snoch, sa postaral český režisér. Nie však hocijaký. Je ním Jan Hřebejk (55), ktorý v minulosti nakrútil legendárne komédie Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhať či silné drámy ako Kawasakiho ruže, Nevinnosť alebo Učiteľka.



Námet a scenár mal na starosti jeho český kolega Petr Kolečko, ktorý je podpísaný napríklad pod seriálmi s poriadne drsným humorom ako MOST!, Trpaslík, Vyšehrad či sKORO NA mizině. Politicky nekorektný humor a odvážne dialógy sú aj v Ivete, sú však iba nástrojom k docieleniu potrebnej autentickosti.



Príbeh diváka zavedie na východ Slovenska, konkrétne do Trebišova, kde prichádza z Bratislavy na drahom kabriolete postava menom Borik (Daniel Fischer). Jeho úlohou je nájsť naivné, no pekné dievča do bratislavského nočného klubu. Zhodou náhod sa v jeho aute smerom na západ ocitne práve horkokrvná Rómka Iveta, ktorá má oživiť podnik svojím exotickým vzhľadom.





Slovenský seriál Iveta. Zdroj: TV JOJ

Hlášky potrápia tvoju bránicu

Ivete však Borik zámerne nepovie pravdu a naláka ju na to, že z nej spraví slávnu fotomodelku. Keď mladé dievča podpíše narýchlo zmluvu s majiteľom podniku pre dospelých, zistí, že upísala dušu samotnému diablovi a jej úlohou nie je pózovať pred fotoaparátom, ale robiť prostitútku. Jej jedinou záchranou je spolužiak Števo (Michal Kinik) z Trebišova. Ten má totiž vplyvných známych, ktorí problémy riešia najradšej bejzbalovými pálkami a päsťami.



Ferencová stvárňuje postavu mladej rebelky, ktorá si nenechá skákať po hlave ani od dvojmetrových tvrdých chlapov, hláškuje pritom ostošesť. Niektoré z nich zaručene potrápia tvoju bránicu. Dialógy sú prevažne svieže a vtipné, k čomu prispieva aj východoslovenský dialekt. Či je však stopercentne autentický, môžu posúdiť len samotní Trebišovčania.



Kolečkov scenár je však plný stereotypov, infantilných aj prízemných vtipov či hyperbol a je teda do veľkej miery prispôsobený jednoduchému divákovi. To však neznamená, že sa pri sledovaní Ivety „náročnejší“ divák nezasmeje a nezabaví. Kolečko aj Hřebejk vedia, čo robia, a cítiť, že sa snažia podať odľahčene výpoveď o rasových predsudkoch a konzervatívnych kresťanoch či chudobe.





Slovenský seriál Iveta. Zdroj: TV JOJ

Nejednoznačné postavy a pálčivé témy

Česká dvojica otvára sociálne a stále aktuálne pálčivé témy, pričom postavy nevníma čierno-bielo. Iveta nie je žiadna ukážková hrdinka, ale skôr rozporuplná tínedžerka. Hľadá si svoje miesto vo svete a ide proti všetkému a všetkým, ktorí jej radia, ako by sa mala správať a čo by mala v živote robiť.



Medzi týchto „radcov“ patrí tiež jej silne veriaca matka Diana, ktorá nikdy nevynechá ani jednu omšu a má jasnú víziu o tom, ako by mal žiť slušný človek. Samotného farára (Jevgenij Libezňuk) pritom presviedča, že jej dcéra nie je Rómka, aj keď je to úplne očividné. Stvárnila ju skúsená Zuzana Mauréry (Učiteľka, Muž so zajačími ušami).



V netradičnej role homosexuálneho fotomodelingového guru uvidíš Milana Ondríka, ktorý doteraz stvárňoval drsných mačov riešiacich problémy najmä silou. Zaujímavou postavou je aj prostitútka Sandra (Natália Germáni) či už spomínaný Števo, ktorý je do Ivety zjavne zaľúbený a môže v príbehu ešte zamiešať karty.



Seriál Iveta na nás pôsobí zatiaľ pozitívne a má potenciál byť úspešným, jedinečným tohtoročným „diváckym hitom“. Či sa mu to podarí, uvidíme časom.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.