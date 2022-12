Očakávaná hra STALKER 2 ukazuje nadprirodzenú zónu plnú mutantov. Jeden z vývojárov zomrel pri obrane Ukrajiny pred Ruskom

Hra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mala pôvodne vyjsť ešte tento rok, ale invázia Ruska na Ukrajinu plány pokazila. Značná časť vývojárov sa rozhodla brániť krajinu, takže sa vývoj hry spomalil. Nakoniec hra vyjde v roku 2023, a to na PC a konzoly Xbox Series X/S. Ak si predplácaš službu Game Pass, budeš ju môcť hrať zadarmo.

Vývojári z ukrajinského štúdia GSC Game World teraz vydali nový trailer plný záberov z hrateľnosti, ale aj príbehových sekcií.

Hra vyzerá v pokročilom štádiu vývoja a svojou atmosférou pripomína ako pôvodný S.T.A.L.K.E.R., tak aj populárnu postapokalyptickú sériu Metro. V pokračovaní sa vrátime do Zóny, oblasti zamorenej radiáciou, kde číhajú nielen znepriatelené vojenské jednotky, ale aj mutanti.

Nevieme, nakoľko vojna ovplyvnila príbeh či dialógy v hre, ale vývojársky tím následky vojny rozhodne cíti. Len pred niekoľkými dňami sme sa totiž dozvedeli, že jeden z vývojárov hry Volodomyr „Fresh“ Ježov zomrel pri obrane Ukrajiny.

Volodymyr gave us so many games, so many Universes... The players will always remember him.



Thank you, Volodymyr. Our condolences to the family. Ukraine has lost another hero.



Герої не вмирають.