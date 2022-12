10 zaujímavostí o slovenských kapelách a interpretoch: Vieš, kto hral pre Smer-SD a ktorý spevák spolupracoval s ŠtB?

To, že v skupine Para hrá primátor Bratislavy Matúš Vallo, či to, že frontmanom kapely Korben Dallas je úspešný architekt Juraj Benetin, si už asi vedel. Vieš však, ktoré kapely kedysi hrali pre politické strany ako Smer-SD či HZDS, kto sa počas búrlivých deväťdesiatych rokov predávkoval heroínom alebo ktorý spevák spolupracoval s ŠtB?



V dnešnom článku ti priblížime zaujímavosti o známych, úspešných a uznávaných slovenských kapelách či interpretoch, ale aj tých menej známych, o ktorých si možno doteraz nepočul. Poď si zaspomínať či rozšíriť obzory. Zaručene sa dozvieš niečo nové.





1. Strieľanie Číňanov a láska k Mečiarovi či Ficovi

Kapela Elán zožala najväčšiu slávu počas socializmu, aj po páde režimu však vypredávala obrovské haly a štadióny. Jej frontman Jožo Ráž sa však preslávil aj mimo pódia svojimi kontroverznými vyjadreniami. V rozhovore pre denník SME povedal, že je vraj dušou skôr komunista. Pre český Instinkt zase prezradil, že by v prípade, ak by na Slovensko prišla „ázijská vlna“, nemal problém odstreliť prvých štyridsaťpäť Číňanov.



Ako píše .týždeň, s Elánom hral aj na predvolebných mítingoch strany HZDS (na tých hral napríklad aj Paľo Habera, ten to však potom oľutoval). Ráž lídra strany Vladimíra Mečiara dokonca označil za „nadsamca“. Neskôr Elán hrával aj na mítingoch Ficovej strany Smer-SD. Tej zahrali v minulosti v rámci kampane napríklad aj Prešovčania IMT Smile.





Spevák Jožo Ráž. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

2. Tublatanka bola tvárou kampane SNS

Slovenskí heavymetalisti na čele s Martinom Ďurindom sa v minulom storočí preslávili hitmi Dnes či Skúsime to cez vesmír. Mnohých fanúšikov však sklamali, keď verejne podporili stranu, ktorá bola spájaná s viacerými kauzami a neskôr boli jej členovia právoplatne odsúdení za korupciu. Hrali pre Slovenskú národnú stranu (SNS).

