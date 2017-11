Českí turisti vtrhli do Kazachstanu v boratkách a pri fotení ich zatkli. Východnému štátu zrejme americká paródia neprišla veľmi zábavná

Rozhodne si spomínaš na parodický film Borat, ktorý si krutým, no poriadne vtipným spôsobom vystrelil zo zaostalosti krajín bývalého Sovietskeho zväzu a plnú dávku schytal práve Kazachstan. Tamojší policajti to však zrejme neberú na ľahkú váhu, pretože keď sa do krajiny nedávno vydala skupina Čechov, takmer okamžite boli zatknutí. Policajti si totiž všimli, že naši bratia mali oblečené len legendárne boratky, pozoruhodné jasnozelené plavky, ktoré sú jednou z ikon samotného vtipného filmu.

Navyše, vonku bola poriadna zima, no naši drahí susedia sa jednoducho odhodlali vybehnúť do mrazivej zimy len v odvážnych plavkách, a to práve za účelom vtipných fotografií. Jedna z nich však pre skupinku vôbec nedopadla dobre, pretože si ich na takmer vyľudnenom námestí všimla policajná hliadka a všetci následne skončili na policajnej stanici. Všetko sa však nakoniec skončilo dobre, Česi zaplatili pokutu 22 500 tenge, čo je asi 60 € a takmer ihneď boli prepustení na slobodu.

