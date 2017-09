Zahryzol sa mu do ucha a potom preskočil klietku. MMA bojovník konal v súboji skratovo a diváci mu to dali pocítiť

Raz za čas sa na pôde oktagonu udeje nejaká tá šialenosť. Jednej takej boli svedkovia aj diváci na hlavnej udalosti Fight Nights Global 73 v Kaspijsku, kde proti sebe nastúpili domáci Akhmed Aliev a bývalý UFC bojovník Diego Brandao. Brazílčan opustil najprestížnejšiu organizáciu minulý rok a odvtedy premožiteľa hľadal len márne. Všetko však zmenil tento súboj. Už od úvodu ťahal Brandao, ktorý sa v minulosti stretol zoči-voči aj proti Conorovi McGregorovi, za kratší koniec. Útokom domáceho protivníka dokázal odolávať až do priebehu druhého dejstva. V jednom momente tohto kola spolu obaja zápasili na zemi, keď nepochopiteľne prišiel skrat jedného z aktérov večera. Brazílčan sa totižto zahryzol do ucha svojho súpera.

Domáci bojovník si nenechal skákať po hlave a hneď potom, ako sa zo zovretia dostal, oponentovi venoval spŕšku tvrdých úderov. To nenechalo chladného ani Brandaa a spätne mu adresoval kop do hlavy. Aj napriek tomu, že bol to práve Brandao, ktorý súpera uhryzol, rozhodol sa klietku preskočiť a v boji ďalej nepokračovať. To sa samozrejme nepáčilo prítomným divákom a tí sa to nehanbili dať patrične najavo. Celú kontroverziu sprevádzal ich hlasitý piskot a lietajúce predmety do priestorov oktagonu. Bývalý UFC bojovník sa do oktagonu po pár minutách vrátil, ale v boji mu nebolo umožnené pokračovať. Aliev bol tým pádom vyhlásený za víťaza technickým knokautom.

Totally bizarre scene at FNG 73. Fans chucking garbage. Diego Brandao leaves the cage. #FNG73 pic.twitter.com/RjwUqS0uS8 — caposa (@Grabaka_Hitman) 4. září 2017 Celý zápas nájdete tu.